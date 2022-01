Ve službách dopravy od školy po dnešek. Včetně brigád

Hrobů našli archeologové na místě více, nicméně obzvlášť je zaujaly pozůstatky jedné z pochovaných žen. Lebka, zejména kosti v oblasti nosu a zubní lůžka, nese výrazné černošské rysy. Změny v oblasti dutin navíc naznačují, že žena mohla trpět chronickým nachlazením. Výzkumníci pod vedením Pavla Kubálka nicméně připouštějí, že antropologické posouzení by ještě mělo doplnit další zkoumání. Zvláště analýza DNA a prověření stopových prvků, což by o původu neznámé mohlo napovědět víc. Pokud by se potvrdilo, že šlo skutečně o tetínskou Afričanku, je nápadné, že její odchod ze světa zřejmě nebyl nějak význačněji odlišný od jiných dobových pohřbů: jako by zde zemřela vcelku obyčejná žena v odhadovaném věku kolem 45 let; od okolí odlišná pouze na pohled.

Přímo o senzaci by jít nemuselo. Pohyb obyvatelstva byl v minulosti zřejmě výraznější, než dnes tušíme. Sotva se však dozvíme něco bližšího o tom, co byla tato žena zač, jak se do Tetína dostala, proč právě tam či zda zde pobývala dlouhodobě.