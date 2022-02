„Projděte se místy, kterými utíkal Mikeš poté, co babičce rozbil hrnek se smetanou,“ odkazuje kraj na twitteru na známý kocouří příběh z pera ilustrátora a spisovatele Josefa Lady i na mapku, kterou k němu připravil svazek obcí Ladův kraj, věnující se propagaci, podpoře cestovního ruchu a kultury. Mimochodem – pokud si to už z knížky nepamatujete přesně, zmiňovaná nehoda se smetanou se stala ve chvíli, kdy babička Ševcovic pekla lívance a pomáhající Mikeš jí nesl hrnek ze sklepa, jenže na na lávce nad strouhou ztratil rovnováhu; za způsobenou škodu se styděl tak moc, až se rozhodl, že uteče a nevrátí se dřív, než si ve světě vydělá tolik peněz, aby mohl koupit nový krajáč…

Valentýnská romantika večeří nekončí. Zajít lze mnohem dál

Cesta kocoura Mikeše představující místa, kde kocour chodící po dvou jako člověk, dokonce nosící boty, a nadto ještě mluvící lidskou řečí prožíval svá dobrodružství, nabízí celkem 12 zastavení s tabulemi přinášejícími citace z knížky i obrázky. Jednotlivé úseky lze poznávat v rámci krátkých procházek, celek ale umožní i delší výšlap: trasa měří dohromady 20 kilometrů. Je vhodná pro pěší putování i pro cyklisty – a pokud by třeba mladší účastníky výpravy rozbolely nohy, což je situace, jakou rodiny s dětmi z výletů dobře znají, pomůže autobus nebo vlak.

Tip na #Výlet.



Hrusice/Josef Lada/Mikeš



Projděte se místy, kterými utíkal Mikeš poté, co babičce rozbil hrnek se smetanou.



Mapka ke stažení a více informací naleznete zde ? https://t.co/VrqCq05VrC pic.twitter.com/TNAp53AmoF — Středočeský kraj (@StredoceskyK) February 11, 2022

Na facebooku, kde krajský úřad doporučuje tuto cestu rodičům i prarodičům třeba právě pro výlet o tomto víkendu, nicméně vyjadřuje přesvědčení: větší potomci by mohli zvládnout i celou trasu z Hrusic do Říčan. Rovněž pro starší doprovod to prý bude zážitek: umožní zavzpomínat na příběhy svého dětství.