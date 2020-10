Co říkáte výsledkům voleb ve Středočeském kraji? Jsou pro Vás zklamáním?

Nejsem zklamaná a ráda bych pogratulovala vítězům. Je ale potřeba říct, že mezi vítězi, druhým místem a námi, jsou rozdíly velmi malé. Výsledky jsou těsné. Myslím si, že hnutí ANO v koalici se sociálními demokraty odvedlo obrovský kus práce a to odráží volební výsledky. Já osobně považuji 4500 hlasů pro mě za obrovskou podporu voličů a velmi si jí vážím. Nezbývá mi, než doufat, že ti, co přijdou po nás, nebudou mezi sebou válčit, ale budou opravdu pracovat pro kraj.

Zůstanete řádnou zastupitelkou. Kdo ze zvolených zastupitelů je takříkajíc nejbližší Vašemu politickému srdci?

Já jsem hrozně ráda, že se do krajského zastupitelstva dostal tým, který se tam dostal. Myslím tím za hnutí ANO, protože všechny ty lidi znám a především s nimi se těším na spolupráci. Zbytek uvidíme, neumím to nyní odhadnout. ODS velkou část znám, STAN se obměnil.Těším se spíš na to, že budeme moci pomoct, pokud o to někdo požádá. Chceme, aby se projekty, které jsou rozpracované, dotáhly do konce.

Hnutí ANO zvítězilo ve všech krajích kromě tří, jiní vítězové jsou jen v Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji. Co mu podle Vás zlomilo vaz právě v tom Středočeském? Hrály v tom podle Vás roli Vaše „aférky“, řečeno slovy premiéra Babiše?

Nějaké chyby jsem udělala, na druhou stranu jsem se za ně tisíckrát omluvila a omluvám se stále dokolečka. Určitá média je točí tři roky stejné věci pořád dokola, některé z nich ani nejsou pravdivé a některé jsou spojované s pozicí hejtmanky a přitom na ně hejtmanka vůbec nemá vliv. Ale prostě to tak je. Nicméně ta negativní mediální masáž byla obrovská, což přispělo mimochodem k tomu, že dostávám víc nenávistných dopisů a emailů. Lidi, kteří přemýšlejí, ale vidí, že jsme kraj postavili na nohy. Nedokážu ale odhadnout, kdyby se tato mediální masáž nekonala, že bychom měli třicet procent. To se těžko odhaduje.

Čím to, že Vás v kraji nakonec po urputném boji porazila i ODS?

S ODS je ten výsledek opravdu velmi těsný. Určitě víte, že my jsme v prvním roce na kraji spolu spolupracovali a že díky ANO vůbec ODS byla v koalici, protože STAN chtěl udělat koalici bez nich. Já jsem ale tehdy považovala za správné, aby tam ODS měla své místo. Naše programy se příliš neliší, jen pan Kupka měl větší prostor jezdit po kraji, zatímco já jsem musela řídit krizový štáb. A jako celostátní politik dostával mnohem větší mediální prostor, zatímco já vždy jen v negativním světle. To určitě svou roli sehrálo. To bylo nefér.

V čele Středočeského kraje jste stála čtyři roky. Vzdala jste se kvůli tomu i poslaneckého mandátu. Co se Vám za tu dobu nejvíce povedlo?

Já myslím, že je to vidět. Opravili jsme 1500 kilometrů silnic. Byli jsme nejúspěšnější kraj v čerpání evropských fondů. A to nám nikdo nepřipravil, to jsme odpracovali my. V tuhle chvíli tak má Středočeský kraj na stole 7 miliard, které může použít na financování oprav silnic, financování zdravotnictví. Zdravotnictví bylo v šíleném průšvihu, v červených číslech, my jsme ho uvedli do zisku. Cestovní ruch, který byl úplně na nule , se rozjel. Těch věcí je opravdu hodně a povedly se díky tomu, že jsem měla skvělý tým. To nejlepší, co se mi za ty čtyři roky povedlo je, že mám Emičku. Na ní se nyní těším nejvíce, ona i manžel si to zaslouží. Teď si chci i odpočinout, ty čtyři roky byly opravdu náročné.

Koho byste, na základě výsledků voleb, ráda viděla jako Vašeho nástupce a nového hejtmana Středočeského kraje?

Dle mého názoru vzniká nesourodé uskupení, u kterého si nejsem jistá, že bude spolupracovat tak, aby se kraj rychle posouval dopředu. Personifikovat v tuto chvíli nechci, pokud bude novou hejtmankou paní Pecková, tak já jí popřeji všechno nejlepší, ať to zvládne, protože to není lehký úkol. Mně se spousta věcí dařila proto, že jsme se nehádali. Čekají nás nelehké roky a znovu zdůrazňuji: kraj má připravené financování a byla by veliká škoda, kdyby to ztroskotalo na lokálních zájmech politických barev.