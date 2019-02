Střední Čechy – O kousek blíž k tomu, aby se sny o protažení tratí pražských tramvají i za hranice metropole do středních Čech staly skutečností, přispívá posun v přípravách na vybudování tratě z Kobylis do Zdib. Od úvah a plánů se již přešlo ke konkrétním krokům – a věci dospěly dokonce tak daleko, že se bude projektovat.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Divíšek Martin

V pondělí krajští radní odsouhlasili, že zpracování projektové dokumentace bude zadáno sdružení firem Společnost TT Zdiby. Jde o vítěze soutěže s nejvýhodnější nabídkou, přičemž v rámci sdružení spojuje síly trojice firem: Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty. Projekt zahrnující nejen plány na vybudování 5,5 kilometru trati, ale i rekonstrukci části silnice II/608, má sdružení dodat za 44,6 milionu korun.

Začátku projektování by již nemělo nic bránit, potvrdila v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Rada poskytla souhlas Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, aby zadala zakázku zmíněnému sdružení firem,“ konstatovala. S dodatkem, že podle loňské dohody s bývalým vedením Prahy se kraj a hlavní město podělí o financování přípravných prací, a to podle poměru délky kolejí na svém území: z rozpočtu krajské správy silnic se má zaplatit 45 procent a Dopravní podnik hl. m. Prahy by měl doplatit zbylých 55 procent. Na samotnou stavbu, s níž se počítá od letoška do roku 2022, má středočeská správa silnic žádat o stoprocentní dotaci. Podle předpokladů by se peníze mělo podařit získat od Státního fondu dopravní infrastruktury nebo z evropských fondů.

Vybudování tramvajové trati nemá být přínosem jen pro Zdiby, Sedlec a další obce při severním okraji metropole podél silice II/608, ale i pro obyvatele městské části Prahy Dolní Chabry. Veřejnou dopravu pro ně zajišťují autobusy, které až nemile často uvíznou v kolonách. Vliv dopravních zácp by nová trať měla výrazně omezit. Její existence také podle očekávání může řadu lidí zlákat k tomu, aby při každodenním dojíždění do zaměstnání přesedli ze svých aut do tramvaje, protože nabídne alternativu nejen ekologičtější, ale i levnější. Hejtmanka Jermanová zdůraznila, že se počítá i s provázaností trati na plánovaná parkoviště P+R.

O tom, že by obyvatelům středních Čech žijícím v blízkosti hlavního města mohly vylepšit cestování za prací právě tramvaje, se uvažuje i v dalších regionech. V minulosti zástupci hejtmanství i magistrátu zmiňovali například směr na Čestlice, a to s možností případného prodloužení až do Průhonic. O nějaké formě kolejového napojení na budoucí konečnou stanici chystané linky D pražského metra v Písnici se uvažuje také pro Jesenici.