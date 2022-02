Ve středu na to upozornil Ota Schnepp ze Skupiny ČEZ, podle jehož slov budou po celé trase asistovat technici ČEZ Distribuce.

„Krátkodobé omezení dodávky mohou pocítit obyvatelé po trase transportu, ale ve většině případů by souprava měla projet, aniž by obyvatelé zůstali bez energie. Budeme vypínat ve čtvrtek v Tuhani na Mělnicku – místní části Červená Píska, a nadzvedávat vedení v Kolíně v Jaselské ulici,“ připomněl Schnepp k souvislostem 310 kilometrů dlouhého transportu. Do cíle má dorazit v sobotu po 18. hodině.

„Ve čtvrtek má nadměr před sebou 110 kilometrů dlouhou cestu z Mělníka až do Malína nedaleko Kutné Hory, kde bude nocovat,“ upřesnila Šárka Lapáčková Beránková ze Skupiny ČEZ. „Druhý den, v pátek, vyjede kolem osmé z Malína a pojede 80 kilometrů na parkoviště Na Tobolkách nedaleko Trhové Kamenice, kam dorazí kolem půl sedmé večer – a bude zde přes noc. Na místo určení do jihomoravského Drásova vyjede v sobotu v osm hodin a po dalších 120 kilometrech v 18.30 dorazí na místo,“ předestřela plán transportu.

Někde bude třeba nadzvedávat vedení nízkého i vysokého napětí – technici společnosti ČEZ Distribuce jsou ale připraveni reagovat i na nenadálé komplikace, které může připravit zimní počasí. „Harmonogram přepravy je orientační a může se měnit v závislosti na silničním provozu, pokynech Policie ČR a nepředvídatelných skutečnostech,“ poznamenala Lapáčková Beránková.

Pro čtvrtek se plánuje vypínání elektřiny v místní části Červená Píska u Tuhaně a nadzvedávání vedení v Kolíně; tam konkrétně ve zmiňované Jaselské ulici. Páteční průjezd transportu by se měl obejít bez omezení dodávek elektřiny – a sobotní vypínání ve Ždírci nad Doubravou a v Krucemburku už Středočechy trápit nebude.