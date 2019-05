Někde přistupují i k rozšiřování vinic. Tak je tomu například ve Vinařství Chateau Mělník. „Rozlohy vinic se mění, rozšířili jsme z deseti na třicet hektarů. Máme samozřejmě opětovné právo výsadby, vysazujeme na různých polohách, kde byly vinice, ale třeba 70 let tam nefungovaly,“ řekl Václav Hajduch, vedoucí vinařství a sklepmistr.

Pod pojmem „rozšiřování“ se ale vždy neskrývá jen připojování dalšího území. Může to být i oživování toho, které se nedalo používat, protože ho v minulosti zničil mráz. Takto dosazují současné vinice třeba v Kutné Hoře. „V roce 2012 vymrzlo asi šest hektarů. Spíše ale vysazujeme takové rarity, v loňském roce to byla odrůda pinot noir,“ řekl Lukáš Rudolfský, generální ředitel a jednatel Vinných sklepů Kutná Hora.

Ne všude ale dochází k rozšiřování pozemků. To je třeba případ Vinařství a vinohradnictví Slaný-Kvíc. „Jednak pro rozšiřování není důvod, ani pro to nejsou kapacity pracovních sil,“ shrnula Jana Isopová z vinařství.

ŽIVÝ OBOR

Vinařství je velice živý obor. Oslovení vinaři se shodují, že se neustále zlepšuje technika. Současně dělají vše pro to, aby se nemuselo používat tolik herbicidů a pesticidů. Odborníkům v tom pomáhají speciální stroje, které si s plevelem bez problémů poradí. „Je to okopávačka pod keři révy vinné. Je to čistě mechanická věc. Půda se díky tomu nezatěžuje těmito přípravky,“ popsal Rudolfský s tím, že v Kutné Hoře zkouší i různé bylinné extrakty, kdy se nepoužívají syntetické pesticidy. „To je poměrně velká věc,“ zdůraznil vinař.

Postupy jednotlivých vinařů v kraji se různí. Co však jejich zákazníky zajímá hlavně, je výsledný produkt. Na to, jaký bude letošní ročník, když uplynulé týdny a měsíce přinesly nejdříve sucho a následně vydatné deště, ale jednoznačně odpovědět nedovedou.

Lukáš Rudolfský však současné počasí chválí. „Co se týká vody, je to skvělé. Napršelo v době, kdy to réva nejvíce potřebuje, můžeme se těšit na výborný ročník,“ vyjádřil svůj názor a připomněl, že své kvality má i ročník loňský. „Minulý rok bylo hodně sucho. S tím se pojí relativně velké ztráty. Nicméně cukernatost hroznů byla výtečná,“ podotkl kutnohorský vinař.

Jana Isopová se na současné počasí podívala z dlouhodobého hlediska. „Mění se klima. Nevím, jak to bude pokračovat dál, ale polohy, které byly dříve v Čechách perfektní, jsou na tom trochu hůř. A polohy, které nebyly tak úplně vybrané, jsou na tom teď velmi dobře,“ dodala.