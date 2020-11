Tři měsíce krát tři desítky lidí. Středočeské policii se hlásí zájemci

/VIDEO/ Okolí Prahy, Mladoboleslavsko, Mělnicko a Berounsko. To jsou okresy, kde by se ředitel středočeské policie Václav Kučera nejraději seznamoval s novými lidmi. Právě v těchto regionech – policisté hovoří o územních odborech - by totiž policejní útvary potřebovaly nejvíce doplnit novými posilami.

Ředitel středočeské policie Václav Kučera. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Další kolegy by tam uvítali na obvodních odděleních. Volné uniformy, které zatím není komu obléknout, však mají i na krajských útvarech; například na dálničních odděleních. Ve Středočeském kraji v současné době slouží 3529 policistů, připomněla ve čtvrtek krajská mluvčí Vlasta Suchánková. Služebních míst, která by bylo možno obsadit, je však celkem bezmála 3,9 tisíce. „Do plného stavu chybí 330 policistů,“ uvedla Suchánková. Připomněla tak, že splnit si klukovský (ale i holčičí) sen je stále příležitost, i když se zájemci hlásí – a od počátku roku Kučera přijal již téměř dvě stovky nových mužů i žen zákona. Postrachem zájemců o uniformu jsou psychotesty Přečíst článek › V listopadu přivítal do řad policejního sboru téměř tři desítky nových kolegů. Suchánková v té souvislosti připomněla, že řeč je o těch, kteří už bezproblémově splnili všechny potřebné požadavky, které jsou na uchazeče kladeny v rámci výběrového řízení. „Zvládli tedy fyzické testy a úspěšní byli i při posuzování osobnostní způsobilosti, tedy i testy psychologické,“ připomněla mluvčí dvě úskalí, na nichž leckteří adepti ztroskotávají. Od začátku roku do listopadu se o práci u středočeské policie ucházelo přes devět stovek zájemců. „Z nich je v současné době rozpracováno přes 250,“ upozornila Suchánková na rozdíl. „Ostatní nebylo možné akceptovat, neboť již v počátku nesplňovali z různých důvodů požadovaná kritéria,“ vysvětlila. Zdroj: Youtube Přesto se ředitel Kučera usmívá: je podle něj zřejmé, že lidé mají stále o službu u policie zájem. „Od začátku roku jsem již přivítal na našem krajském ředitelství bezmála dvě stě nových mužů a žen, kteří se rozhodli pro toto povolání,“ ocenil Kučera. S dodatkem, že největší zájem je patrný během posledního čtvrtroku. „V září, říjnu i listopadu jsme přijímali vždy kolem tří desítek nových policistů a policistek,“ upřesnil. S tím, že dosavadní dvě stovky letošních nových kolegů bezmála o čtyřicet zájemců převyšují nábor z celého loňského roku, kdy bylo v kraji přijato „kolem 160“ nových mužů a žen. V lednu přitom na tiskové konferenci informoval o 182 nově přijatých lidech za rok 2019. Volná místa jsou tady i támhle, ukazuje policie v mapě Přečíst článek ›

