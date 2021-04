Kvůli přetížení vlivem přívalu pacientů s koronavirem ohlásilo tento režim práce, dříve známý spíše z případů hromadných neštěstí s vyššími počty zraněných, 15 středočeských nemocnic.

Již neplatí v Rehabilitační nemocnici Beroun – a také ve dvou velkých oblastních nemocnicích kraje: v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi a Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Zbývá jich dvanáct – a během pár hodin by jich zřejmě mělo být jedenáct. Alespoň to hejtmanka naznačila zcela konkrétně. „Zítra by měl s největší pravděpodobnosti následovat i Nymburk,“ uvedla Pecková ve středu odpoledne.

„Jedná se sice o pozitivní zprávu, ale neznamená to, že by nás covid-19 opustil. Prosím, buďme opatrní a zodpovědní,“ konstatovala dále. S připomenutím, že v jedenácti nemocnicích v kraji stav hromadného postižení nadále zůstává. Jinými slovy: stále tam péči o pacienty zajišťují s maximálním vypětím.