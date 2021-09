To, že by z Letňan měli jezdit domů trolejbusovou linkou číslo 377 či linkou 375 z Harfy, se řadě obyvatel obcí na trase nezamlouvá. Přičemž nesouhlasně kroutí hlavou také někteří starostové, což dali najevo i v textu otevřených dopisů adresovaných na hejtmanství. „Trolejbusy do polí,“ ohrazují se na svém oficiálním webu třeba představitelé obce Veleň, nabízející současně odkaz na web stoptrolejbus.cz: místo, kde lze nesouhlas vyjádřit podepsáním elektronické petice.

K odporu proti trolejbusovému nápadu se tam hlásí nejen Kostelec nad Labem či právě Veleň, ale také Brázdim, Mratín, Polerady a Sluhy. Nechybí ani ilustrační fotomontáže, jak by „zadrátované“ obce s množstvím sloupů mohly vypadat. Že by se něco podobného těmto obrázkům mělo stát skutečností, však odmítá radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Ujišťuje, že nic takového se nechystá a ani se o tom neuvažuje, jestliže záměr počítá s provozem takzvaných parciálních trolejbusů: vozidel, která jsou v části trasy napájena z trolejí, zatímco jinde jejich motory zásobují energií dobíjecí baterie. Změna vzhledu obcí tedy podle Boreckého nehrozí; třeba Kostelečtí se ale netají obavami, že i vybudování dobíjecí stanice by u nich natropilo spoustu škod: především by utrpělo historické jádro.

Pro dopravu bez emisí

Zavedení trolejbusů má být podle Boreckého odpovědí na povinnost zvyšovat podíl bezemisní dopravy, tedy nasazovat vozidla bez spalovacího motoru, jak požaduje evropská směrnice. Tomu přikyvuje i opoziční krajský zastupitel František Petrtýl (ANO), jenž byl radním pro oblast dopravy v minulém volebním období. Podle něj se nabízejí tři cesty: zavedení vodíkových autobusů, elektrobusů spoléhajících jen na baterie – nebo právě trolejbusů s hybridním pohonem.

Zatímco Petrtýl by sázel na vodík, nynější radní Borecký to odmítá kvůli chybějící infrastruktuře, vysoké pořizovací ceně i provozním nákladům. Jediné, co je prý „ufinancovatelné“, jsou podle něj parciální trolejbusy. Zvlášť když středočeský úsek bude moci navázat na pražskou část projektu budovanou na území hlavního města. Využití parciálních trolejbusů pro cestování mezi Prahou a Brandýsem nad Labem i Kostelcem nad Labem ostatně doporučuje také analýza dopravní fakulty Českého vysokého učení technického. Čistě bateriové autobusy by charakteru terénu nevyhovovaly.

Ještě během září slibuje Borecký setkání se starosty, kde bude vysvětlovat, jaký projekt a proč se chystá. Ujišťuje, že natažení sítí z drátů nad obcemi, jak naznačují fotomontáže na protestním webu, kraj nechystá. „My chceme parciální trolejbusy s akumulátory; dráty budou jen v některých úsecích,“ přesvědčuje, že na vzhledu obcí se nemusí nic zásadně měnit. Současně ale slibuje: když obce trolejbusy nebudou chtít, jejich zavádění jim kraj nutit nebude.

Zda to znamená, že by zůstalo vše při starém, nebo by spíš občané mohli zůstat bez dopravy, se starostové mají dozvědět v příštích týdnech.