Od záměru zavést parciální trolejbusy na lince 377, kdy vozidla napájená elektřinou z trolejí měla z Prahy zajíždět až do Kostelce nad Labem, ustupuje Středočeský kraj. Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) v pondělí vysvětlil, že se nepodařilo překonat odpor obcí na trase, jež odmítají „zavádění trolejí do polí a vesnic“. Vedle Kostelce nad Labem leží na této spojnici Mratín, Polerady, Veleň a Brázdim, kde se proti trolejbusům vzedmul odpor – byť se mělo jednat o takzvané parciální trolejbusy vybavené bateriemi, které dráty nad silnicí nepotřebují po celé trase.

Trolejbus, ilustrační foto. | Foto: Ondřej Kaloud

Přípravy záměru provozovat trolejbusy na lince 377 kraj zastavuje. „Nepodařilo se nám přesvědčit samosprávy, že to má smysl – a nechceme to tlačit přes odpor obcí na trase,“ řekl Borecký k budoucnosti trolejbusů na lince 377. Nadále se počítá s tím, že provoz veřejné dopravy na této lince by měl být „zelenější“ – a v rámci ekologizace kraj i obce uvažují o možnosti zavést místo nynějších autobusů čistě bateriové elektrobusy nebo autobusy s vodíkovým pohonem.