„U nás jsme zvyklí uklízet spíše na jaře,“ připouští Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko. Připomněl v té souvislosti, že během letošního jara se v celé republice konalo 3458 registrovaných úklidových akcí, do nichž se zapojilo téměř 145 tisíc dobrovolníků. „Na druhou stranu příroda si po turistické sezoně zevrubný úklid určitě zaslouží, proto jsme neváhali se k celosvětové iniciativě přidat opět. Ostatně s úklidy v Česku začal právě na podzim už před 26 lety Český svaz ochránců přírody – takže máme na co navazovat,“ poznamenal Janoušek.

Podzimní úklidy jsou ve středních Čechách ohlášeny na stovce míst; v úterý 17. září odpoledne jich mapa na www.uklidmecesko.cz avizovala 98. Většina připadá na sobotu, neplatí to však stoprocentně – konají se v termínech od 19. do 26. září. Počet to ale ještě nemusí být konečný, mohou se přihlásit i další organizátoři. Těmi jsou nejčastěji obce, rozmanité organizace, jednotlivci – ale výjimkou nejsou ani akce uspořádané školami; koná se dokonce i několik firemních úklidů. A pokud jde o organizace, zdaleka se nejedná jen o spolky, jejichž činnost má obzvlášť blízko k přírodě. Uklízet vyrazí zájmová sdružení skutečně různého zaměření; častěji se v roli organizátorů opakují hasiči, sportovci, a dokonce i Piráti. Mimochodem – když v minulosti připadl hlavní úklidový termín na období před volbami, byla v kraji aktivita místních sdružení politických stran či hnutí mnohem viditelnější (a jejich spektrum bohatší).

Koordinátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko nicméně zdůrazňují, že cílem akce není jen uklízet hodně, moc a ještě víc, ale také přispívat k tomu, aby nepořádek a černé skládky pokud možno vůbec nevznikaly. Věří proto, že uspořádané úklidy přispějí i k tomu, že se nad svým počínáním alespoň zamyslí také lidé, kteří se nechovají zrovna uvědoměle.

Pomoci přírodě vlastníma rukama i svým časem je však možno i jindy než v rámci nadcházející kampaně. Deníku to v úterý řekla Kateřina Landová, která podporu úklidových akcí koordinuje v rámci Českého svazu ochránců přírody. Upozornila na dobrovolnickou akci Čistá řeka Jizera chystanou na počátek října, kdy Středočeši mohou pomoci ulevit od nepořádku břehům řeky – a tam, kde to půjde, i jejímu korytu. „K této akci, kterou bych ve středních Čechách vypíchla obzvlášť, najdou zájemci informace na stejnojmenném webu: www.cistarekajizera.cz,“ poznamenala Landová.

Dobrovolnické úklidové akce chystané na září



- Benešovsko: 4

- Berounsko: 10

- Kladensko: 16

- Kolínsko: 8

- Kutnohorsko: 10

- Mělnicko: 10

- Mladoboleslavsko: 5

- Nymbursko: 5

- Praha-východ: 11

- Praha-západ: 12

- Příbramsko: 5

- Rakovnicko: 2



Zdroj: www.uklidmecesko.cz/map; stav akcí ohlášených k poledni 17. září