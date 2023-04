Redakce Deníku oslovila provozovatele bazénů a koupališť napříč Středočeským krajem. Většinou si dovedou představit maximálně nudistický koutek.

Myšlenka, že by ženy u nás vrchní část plavek vynechaly úplně, je například pro mluvčí Aquaparku Čestlice Jany Jarošové nepředstavitelná. „Jsme rádi, že jsme po době covidové odhodili nejvrchnější a třetí díl plavek - roušky, které byly jeden čas součástí plaveckého oděvu. Pro opalování nahoře bez máme určen saunový svět a zatím jsme o rozšíření této zóny neuvažovali," uvedla Jarošová, která ale ponechala možnosti otevřené. „Třeba léto přinese nové trendy, zatím jsme ale o ničem takovém neslyšeli," dodala s nadsázkou.

Kvůli řádění naháčů byl čas pro nudisty zrušen

Pro odvážlivce měl před časem v nabídce nudistické plavání aquapark ve Slaném. Pro pobyt bez plavek v krytém bazénu tam byly vyhrazeny přesné hodiny. „Nuda plavání hojně navštěvovala komunita nejen z našeho města, která má koupel bez plavek v oblibě. Někteří návštěvníci se bohužel chovali v bazénu natolik nevhodně, že jsme tyto pondělní hodiny před časem museli ukončit,“ řekl Radek Hlavatý, jednatel Veřejné sportovní haly ve Slaném.

Odložení vrchního dílu plavek podle něho do krytého bazénu úplně nepatří. „Odkládání podprsenek je vítáno spíše na letním koupališti, když se dámy chtějí opalovat, ale není to příliš vhodné do uzavřeného prostoru. Domnívám se, že bychom pak zase na druhé straně museli řešit stížnosti dam, pokud by je muži například nevhodně okukovali. Naše společnost na to není ještě dostatečně připravena,“ poznamenal Hlavatý.

Že na takovýto krok nejsou Češi připraveni, si myslí také provozovatel rakovnického aquaparku Dušan Godeša. „Nejde o to, co tomu řekne provozovatel, ale zákazník. Asi nejsme v Česku tak daleko jako v Německu, takže se nechystáme nic takového zavádět. Je to možná zajímavé, ale nemyslím si, že pro městečko jako je Rakovník. Kdysi v rakovnickém bazénu fungovala i nudapláž a nesetkalo se to s velkým zájmem návštěvníků," řekl Godeša.

Na malém městě se dámy nechtějí vystavovat

Svolení k odhalení ňader neplánují ani v Kutné Hoře, byť v minulosti tam prostor pro nahotu existoval. „Kdysi dávno jsme měli nudistický koutek nahoře na terase, ale Kutná Hora je příliš malé město a nemyslím si, že by lidé měli chuť se zde vystavovat," komentovala rozhodnutí německých úřadů Jana Hubalová, šéfka kutnohorské Plovárny.

Možnost odložení vrchního dílu plavek by nezavrhovala pravidelná návštěvnice koupaliště v Kralupech nad Vltavou Hana Foitová. „V případě, že by se něco takového odsouhlasilo v Čechách, nemám s tím problém. Rozhodnutí bych nechala na jednotlivci - jestli je to dané ženě pohodlné, tak proč ne," řekla Foitová.

Nahoře bez se v Kralupech nad Vltavou neplánuje, o situaci v Německu tam ani neslyšeli. „Žádné změny zatím neplánujeme. Kdyby byla společenská poptávka, tak si to asi dovedu představit, ale zatím jsme takovouto potřebu nezaznamenali. Přemýšlelo se, že by se část kralupského koupaliště udělala jako nuda pláž, ale nakonec z toho sešlo," řekl radní města Luboš Truhlář (Nová Vlna).

Z ohlasů vyplývá, že plovárny zatím zásadní změny v etických kodexech nechystají. Zda se trend ze Západu přenese i k nám, je tak zatím ve hvězdách.