„V závěru května se práce přesunou do druhé koleje a k Poříčanům. Počítá se s nasazením dalších unikátních strojů, jakými jsou třeba obnovovací vlak nebo rychlá podbíječka,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

A jak obce na trase oprav se stavbou soužívají? „U nás přímo v obci už se rekonstrukce chýlí ke konci, probíhají dokončovací práce, úklid okolo trati, doufáme, že nejhorší máme za sebou,“ řekla starostka Poříčan Hana Teršová.

„U nás se začínalo, takže kolejové věci už jsou hotové, rekonstruuje se viadukt, věřím, že se vše v termínu stihne,“ dodala s tím, že se samozřejmě objevuje vyšší prašnost a pro pravidelné cestující je určitým omezením náhradní autobusová doprava. „Ale když si uvědomíme, že na Ukrajině je válka, tak to, že musíme občas jet autobusem místo vlakem, je drobnost,“ shrnula.

Na zvýšenou prašnost v souvislosti s opravou koridoru si stěžují také obyvatelé Cerhenic. „Pravidelně jednáme s dodavatelem stavby, společností Swietelsky Rail, aby udělala taková opatření, aby prašnost byla alespoň v určitých mezích. Zatím se nám to daří tak na polovinu. Stavba bude pokračovat do září, snad se nám to podaří nějakým způsobem překlenout,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Občas hluk ze stavby zrovna netěší obyvatele Peček. „Samozřejmě taky v tom horku nikoho nebaví autobusy, ale věříme, že už to bude mít konec. A také jsme rádi, že se povedlo vyjednat, že nám zde zastavují rychlíky, což dělá dopravu do Prahy rychlejší, a rekonstrukce na trati nakonec přinese zkvalitnění,“ řekla starostka Alena Švejnohová.

Zmiňuje zároveň kvůli pracím na železnicí nově vzniklé obslužné komunikace, které se po skončení oprav budou moci využívat jako výletní. „S firmou jsem se domluvili na náhradní výsadbě, máme korektní vztahy,“ popsala starostka. Autobusová doprava se jeví jako dostatečně zajištěná, na klíčových zastávkách jsou dokonce lidé, kteří ji koordinují. Když třeba někdo jede poprvé, nasměrují ho do správného autobusu.

Ve Velimi omezení související s pracemi na železnici trápí asi nejvíc řidiče. Kvůli přejezdu. „Stojíte tam třeba patnáct minut,“ říkají. Kvůli výluce se pochopitelně jezdí po jedné koleji, takže je všechno zdlouhavější.

Co do náhradní autobusové dopravy, lidé si stěžovali, že si nemají kam dát jízdní kola. To obec vyřešila jednoduše instalací stojanů. „Občas se stane, že jedou dva autobusy za sebou. Jeden náhradní za vlak a hned za ním normální třeba od Poděbrad. To se možná mohlo lépe zkoordinovat. Ten další autobus bychom nepotřebovali, platíme za něj a při dnešních cenách nafty…“ naznačil starosta Josef Seifert.

„S prašností a hlukem tolik problém nemáme, železnice je prakticky mimo obytnou zástavbu. S firmou máme dohodu, že nákladní auta přes Velim jezdí co nejméně, víceméně využívají hlavní trasu, kolem stavby si firma vybudovala vlastní přístupové cesty,“ uvedl starosta s tím, že zvýšenou dopravu v obci tedy v souvislosti s modernizací tratě pociťují jen nárazově, třeba když se dělá traťový svršek.

Přesto tam nezřídka kolony kamionů mají. Z jiného důvodu. „Jak se v Nové Vsi pořád rekonstruuje hlavní komunikace, nákladní doprava neproudí po oficiální trase, řidiči si to krátí přes Velim. Takže máme rozmačkané hlavní silnice, urgujeme Správu a údržbu silnic o opravu,“ řekl starosta.