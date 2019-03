Počet míst, kde zvednutá ruka se zákazem dává na srozuměnou, že tudy ne, se má postupně zvyšovat. Ze slov mluvčího ŘSD Jana Rýdla nicméně vyplynulo, že pořád se bude jednat jen o vybrané lokality vzešlé z analýzy rizikových míst; nepůjde o plošné opatření, které by se týkalo všech sjezdů. Nemá však zůstat pouze u osamocených cedulí. Správce komunikace počítá i s dalšími úpravami – především s doplněním vodorovného dopravního značení.

Zavádění nových značek vítá i policie, jež také navrhla výběr míst pro instalaci prvních z nich. Očekává, že výrazná podoba značky může pomoci zabránit omylům – a tak i předcházet tragédiím, k nimž v případě střetu při jízdě po dálnici v protisměru není nikdy daleko. Ročně policie v celé republice zaznamenává tři stovky takových jízd.

Mimořádný ohlas měla tragédie z loňského listopadu na Nymbursku, kde poté, co v noci najel řidič do protisměru na D11, zemřel nejen on, ale i šofér nákladního auta, do kterého narazil; vozy po střetu začaly hořet. Tato událost budila pozornost opakovaně: poté, co k ní došlo, pak ve chvíli, kdy se ukázalo, že za volantem seděl člen známé pražské kolotočářské rodiny, následně když jeho blízcí pořádali v hlavním městě pompézní pohřeb – a pak ještě ve chvíli, kdy se v médiích objevily informace od středočeské policie, že v těle předpokládaného viníka se při pitvě našly drogy i alkohol.

Incident s podobnými souvislostmi je výjimečný – a lze vést debaty o tom, zda by této nehodě dokázalo zabránit jakékoli značení. Ojedinělé však nejsou maléry související s „pouhými“ omyly a zmatkováním. Právě takovým situacím by nové značky, jejichž zavádění je inspirováno zkušenostmi z okolních zemí, měly pomoci zamezit.