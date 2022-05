Bezplatné kurzy mají běžencům prchajícím před válečnými hrůzami pomoci k tomu, aby se u nás mohli co nejrychleji zařadit do běžného života, připomněla ve čtvrtek hejtmanka Petra Pecková (STAN). „Odstranění jazykové bariéry je pro to důležitým předpokladem. Jakmile získají alespoň základy českého jazyka, může to usnadnit hledání práce a celkově pomoci se začleněním do společnosti,“ zdůraznila, že schopnost domluvit se je základ – a v řadě případů také nezbytný předpoklad na cestě k získání lepší práce.