Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

Monsport dnes ČTK rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Dotčené nemovitosti v Horoměřicích jsou podle něj nyní "právně čisté" a lze je zpeněžit. Lidé, kteří v domech bydlí, k nim podle něj nemají jakékoliv právo. Odmítl ale, že by chtěl nyní obyvatele dostavěných domů vystěhovat.

Bez souhlasu konkurzního soudu

"Nechci přistoupit k radikálním krokům, které by znamenaly vyhození lidí na ulici. To ať už si uváží věřitelský výbor, až se sejdeme," řekl Monsport. Výbor ale podle jeho názoru bude mít stejný pohled. Dodal, že by domy rád prodal jako celek jednomu majiteli, který by je současným obyvatelům dál pronajímal. Termín další schůze věřitelského výboru zatím není známý.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který se v minulosti se členy družstva setkal, uvedl, že rozhodnutí Ústavního soudu by mělo být respektováno. "I přesto lidsky je to pro mě těžko pochopitelné a přijatelné," napsal na dotaz ČTK. Věcí se podle něho zabývá ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), nález analyzuje. "Co nejdříve se poradíme, zda stát může v dané věci učinit nějaké kroky, dodal premiér.

"Je to ohromná tragédie pro ty lidi," komentoval rozhodnutí lidovecký senátor a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který se v případu dlouhodobě angažuje. "Je to svým způsobem vítězství mafie v České republice, protože jak se ukázalo, v konkurzu peníze byly. Kdyby se prodával majetek z konkurzu tak, jak měl, tak by byli klienti odškodnění a tato záležitost se dala vyřešit. Klienti byli okradeni, ale de facto špatně zpeněženým majetkem, který v H-Systemu zůstal," uzavřel Čunek.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.

Lidé z Horoměřic jsou rozhodnutím ÚS v kauze H-System šokování



Lidi z Horoměřic šokovalo rozhodnutí ÚS. Nesouhlasí s ním a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. ČTK to dnes řekl Martin Junek, předseda družstva Svatopluk, které sdružuje bývalé klienty zkrachovalého H-Systemu bydlící v Horoměřicích u Prahy.



Podle Junka byla v České republice dlouhodobě porušována minimálně tři lidská práva, například právo na nerušený rodinný a občanský život.



"Nás šokovalo rozhodnutí Ústavního soudu. Vyjádřil se a rozhodl proti občanům České republiky ve prospěch soukromé firmy, která je hlavním věřitelem, takže to je pro nás absolutně nepřijatelné a samozřejmě se budeme muset obrátit na Evropský soud pro lidská práva," řekl Junek.



Družstvo rozhodnutí soudu podle Junka zatím nemá, právníci družstva kontrolují datovou schránku každé ráno, Junek předpokládá, že dostane rozhodnutí během středy. Šokovaný je rychlostí rozhodnutí ÚS, podle něj družstvo posílalo zhruba před 14 dny soudu vyjádření, o které ho ÚS žádal.



"Je to velmi divné, že se rozhodlo takto brzy, navíc neveřejně," řekl Junek. Dodal, že stále platí, že družstvo má zájem domy odkoupit, ovšem za cenu běžnou před 20 lety, která činila asi deset milionů korun. Družstvu ale bylo nabídnuto domy odkoupit za více než 100 milionů korun. "Na to tady nikdo nemá," uvedl Junek.



Obyvatelé jsou z rozhodnutí Ústavního soudu zděšeni, z domů nevychází. "Několik sousedek mi už volalo, brečely mi do telefonu," řekl Junek.



"Když už přijdu o byt, ať mě třeba zavřou. Hlavním viníkem této kauzy je (advokátka Hana) Marvanová, konkurzní soudkyně (Eva) Hodačová i soudce (Kamil) Kydalka a další. A samozřejmě věřitelský výbor, který nám neumožnil, abychom něco podnikli," řekl ČTK jeden z obyvatel dotčených domů Richard Stadler. Dodnes nechápe, proč družstvo Svatopluk jako druhý největší věřitel zkrachovalé H-Systemu nemůže rozhodovat o tom, co se bude s nemovitostmi dít.



"Věřím, že je tady soudcovská mafie, jak to řekla paní doktorka (ministryně spravedlnosti Marie) Benešová. Nemám čemu věřit. Věřil jsem Ústavnímu soudu, ale bohužel, zklamal mě," dodal Stadler.