Středočeští radní však mají jasno: v pondělí zastupitelům doporučili, aby na dubnovém zasedání zvedli ruce pro. Schválili jak projekt Marketingová podpora pro poskytovatele služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraji, tak i memorandum o spolupráci, které uskutečnění projektu usnadní.

Nové představení možností nabízejících se kolem vody má mít co říci i těm, kteří v minulosti řeky dobře znali. Labe i Vltava se totiž mění, upozornil středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). „V posledních letech bylo vybudováno velké množství přístavišť, půjčoven lodí, vodních skútrů, center pro vodní lyžování a marín, které umožňují dlouhodobější kotvení i ubytování. Provozovány jsou také pravidelné turistické linky lodní dopravy,“ připomněl s tím, že to vše by mělo být zmapováno a pak propagováno jako jeden celek: vodní turistika na Labi i Vltavě zároveň. „Obdobně, jako je tomu u cyklistické Labské stezky,“ nabídl Draxler srovnání.

Upozornil současně, že hlavními řešiteli projektu mají být Ústecký kraj a Destinační agentura České středohoří; Středočeský kraj a jeho centrála cestovního ruchu by se v případě souhlasu zastupitelů staly partnery. S tím, že finanční podíl kraje je vyčíslen na 750 tisíc korun. Celkové náklady jsou propočteny na více než 5,1 milionu korun – nicméně se počítá s tím, že podstatnou část výdajů se podaří uhradit z dotace ministerstva pro místní rozvoj. „Destinační agentura České středohoří a Ústecký kraj se budou podílet částkou 2 613 610 korun,“ doplnil k propočtům radní Draxler.

Všemi deseti podporuje záměr společné propagace obou řek, jež se u Mělníka stávají jednou vodou, i náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblast životního prostředí a zemědělství. „Ukazuje se, že by nově vznikající přístaviště měla mít dobré využití,“ míní.