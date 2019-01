Střední Čechy - Nejen kulturní a poznávací zážitky, ale třeba také něco pohybu. Takové je doporučení Středočeské centrály cestovního ruchu pro plánování programu na víkendové dny. Sportování si přitom po období svátečního hodování lze ukousnout skutečně pořádnou porci.

Zimní běh na Blaník 2016. | Foto: Karel Chlumec

V sobotu se koná již 45. ročník běhu na Blaník – s tratí dlouhou 23,5 kilometru a převýšením 615 metrů. Startovat se bude ve dvou vlnách – v 9.15 (velmi pomalí běžci) a o rovnou hodinu později – ze zámeckého parku ve Vlašimi; tam je rovněž cíl.

Na nedělní odpoledne zve Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály na akci pro děti v Týnci nad Sázavou. Mateřské centrum Motýlek pořádá akci Ledové království s bojovkou (začne od 14 hodin v rotundě), v níž nepůjde o nic menšího než o porážku zlého čaroděje Drukara. Do hodiny ovšem má být vyhráno; poté totiž začíná princeznovský a princovský bál.

Nedělní podvečer pak nabídne hudební lahůdku na Štiříně. Od 17 hodin na zámku vystoupí v rámci cyklu Sukův hudební Štiřín houslista Josef Špaček, na klavír zahraje Miroslav Sekera.

Dlouhodoběji je možno navštívit výstavu scénických rekvizit šermířů nazvanou Poklady rytířů mělnických, která bude v mělnickém regionálním muzeu k vidění do 3. února. Zahajovací vernisáž se chystá na páteční 18. hodinu.

Do poslední únorové neděle lze v GASK v Kutné Hoře – v Galerii Středočeského kraje – obdivovat část sochařské pozůstalosti jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství Ladislava Šalouna (1870 – 1946). Ve sbírkách GASK je zastoupeno několik příkladů vrcholné intimní plastiky přelomu 19. a 20. století – většinu však představují sádrové a hliněné studie či modely dekorativní a monumentální tvorby.

Zimní prohlídku zámku Loučeň, který je známý také svým parkem s bludišti a labyrinty, si lze naplánovat dokonce až do konce března. Přes zimu je otevřeno od 10 do 17 hodin, a to ve všedních dnech i o víkendech.