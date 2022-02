Političtí protivníci ze středočeského ANO trvají na tom, že stejné výhrady, které se ozývaly v souvislosti s touto kandidaturou, jsou překážkou pro Michalikovo působení i ve vedení kraje. To zdůrazňovali už loni v listopadu, kdy s návrhem na odvolání přišli poprvé – s tím, že Michalik jen vzdal působení ve vládě, ale nic nevysvětlil. Na tehdejším jednání krajského zastupitelstva neuspěli, ale tvrdí, že nyní by to mohlo být jiné: očekávají, že už si kluby ostatních stran stačily z médií nastudovat známé podrobnosti o podnikatelských vazbách jeho rodiny. O těch se právě v době, kdy se očekávalo, že by se Michalik měl stát členem vlády, psalo dosti obsáhle.