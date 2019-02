Očekává se, že s poklesem nemocnosti se postupně budou opatření rušit – záleží však na rozhodnutí vedení jednotlivých institucí po vyhodnocení místních podmínek (přičemž se bere v úvahu jak zhodnocení současného stavu, tak předpoklady dalšího vývoje). Aktuální informace najdou zájemci na webových stínkách příslušné instituce. Údaje o trvajícím zákazu návštěv (stejně jako případné upozornění na zrušení) bývají umístěny natolik viditelně, aby je nebylo třeba dlouze hledat.

První vlaštovkou se stala v pondělí Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, kde zákaz platil již od 31. ledna. Nařízení o zákazu bylo zrušeno s ohledem na pokles výskytu respiračních onemocnění. Už v pátek 22. února ostatně zrušil v Benešově zákaz návštěv tamější domov seniorů; tam se nesmělo od 4. února.

Ostatní oblastní nemocnice zatím zůstávají u dosavadního režimu. Úplné zákazy nadále platí v krajských nemocnicích v Kladně a Mladé Boleslavi. Příbramská nemocnice návštěvy přímo nezakázala, přestože Příbramsko je dlouhodobě regionem s nejvyšší nemocností v rámci kraje, avšak doporučuje jejich omezení (navíc jsou návštěvy spojeny s dodržováním hygienických pravidel v podobě dezinfekce rukou a případně i používání roušky).

Jedno příbramské oddělení pak hlásí, že návštěvníci z řad veřejnosti jsou naopak přímo vítáni: paliativní lůžkové oddělení chystá na pátek den otevřených dveří; prohlídky jsou možné od 9 do 16 hodin. Nemocnice v Kolíně zakazuje návštěvy dětí do 15 let (mezi dětmi se totiž infekce šíří nejvíc) na oddělení šestinedělí – a v kutnohorské nemocnici, která je její součástí, platí zákaz úplný. Ne však od přelomu ledna a února, ale nově od soboty 23. února. Výjimka platí pouze pro oddělení paliativní péče, které je přístupné bez omezení.

Omezení zatím zůstávají v platnosti i na Berounsku, kde už několik týdnů je nemocnost v rámci kraje nejnižší. Na sklonku uplynulého týdne dosahovala 892 onemocnění na sto tisíc obyvatel, přičemž za hranici epidemie se zpravidla považuje 1600 přepočtených pacientů. Přímo v Berouně zůstávají stále pro návštěvy nepřístupné jak nemocnice, tak domov seniorů. Hořovická nemocnice vyhlásila omezení návštěv – s tím, že na vybraných odděleních platí přímo zákaz.

Omezení se vztahují rovněž na nemocniční zařízení soukromých provozovatelů. Prozatím svá stanoviska nemění ani většina zařízení sociální péče. Situace se nicméně může vyvíjet.

Aktuální nemocnost za celý kraj naposledy středočeští hygienici počítali v pátek. Tehdy dosahovala 1443 pacientů na sto tisíc obyvatel, přičemž nejvíce nemocných bylo mezi předškoláky (v přepočtu 3839) a dětmi školního věku mezi 6 a 14 roky (2073). Naopak nejmenší nemocnost ukázala hlášení praktických lékařů ve věkové skupině nad 60 let: 764 pacientů na sto tisíc obyvatel.

„Nemocnost klesla pod epidemický práh,“ potvrdila již v pátek ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumlová. Současně však upozornila, že vyhlášené zákazy nebo omezení návštěv nadále trvají.