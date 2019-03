V bistru hygienici odhalili špínu i plíseň

Střední Čechy – Zaneřáděné plastové misky, na kterých nechybí ani plíseň. Chuť na cokoli k jídlu by asi rychle přešla každého, kdo by v takových nádobách spatřil polotovary, které se za chvíli mají stát pokrmem. Tenhle pohled však nepotěšil ani zástupce středočeské hygieny. Ti však do provozovny rychlého občerstvení s asijskými pochoutkami na Mělnicku nezavítali kvůli jídlu; navštívili ji v rámci běžného dozoru. V úterý krajská hygienická stanice informovala, že to nedopadlo dobře – a vše se neobešlo bez pokuty. Důležitá a příznivá zpráva nicméně zní: už je uklizeno.

Kontrola hygieny v restauraci, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

V době návštěvy hygieniků nicméně bistro čistotou rozhodně nepřekypovalo. Hygienici zaznamenali dlouhodobě zanedbávaný úklid, přičemž zašlou mastnou nečistotou, úkapy, zbytky surovin a prach našli prakticky všude: od vypínačů po podlahy; vnitřky zásuvek, police či chladicí techniku nevyjímaje. Obzvlášť drsný pohled byl však na uložení polotovarů zmiňované v úvodu. Navíc polotovary a rozpracované pokrmy postrádaly požadované značení. Včetně dat. Příznivé hodnocení nenabídl ani pohled do zázemí. I tam hygienici zaznamenali znečištění, stejně jako předměty nesouvisející s vykonávanou činností, osobní věci, nepoužívaný inventář, prázdné obaly, nářadí, tiskopisy. Co naopak kontroloři postrádali, byla tekoucí teplá voda. Opakované kontrola prověřila, že už je vše v pořádku. Provozovna včetně zázemí byla důkladně uklizena – a věci nesouvisející s občerstvovacími službami zmizely. Také polotovary a rozpracované pokrmy už měla provozovatelka řádně označené. Ve volbách nově rozdají karty lidé z osmi obcí Přečíst článek › Vydejte se na výlet k čapím hnízdům, nabízejí ornitologové Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský