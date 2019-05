Střední Čechy - Řidiči se mohou těšit na pohodlnější jízdu. Tu jim má umožnit rozšíření jízdních pruhů na dálnicích těsně za hranicemi hlavního města.

Věčné kolony na příjezdových komunikacích do hlavního města by se za pár let mohly stát minulostí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž připravuje rozšíření dálnic, a to hlavně v okolí Prahy.