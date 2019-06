Vojáci na bojišti, děla i letadla. Brdy hostily Den pozemního vojska

Příbramsko /FOTOGALERIE/ - Proudy lidí míří do Brd. Jsou to dlouhé fronty; spousta cestujících má na sobě alespoň jeden kus maskáčového oblečení. Má to svůj důvod. Bývalý Vojenský újezd Brdy hostil další Den pozemního vojska - Bahna. Armáda na něm představila veřejnosti svoji činnost. Řekl to generálmajor Josef Kopecký.

Na místo dorazily také ozbrojené síly z Rakouska, které přijely s bojovým vozidlem pěchoty ULAN. Slovenská armáda předvedla modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M a průzkumné bojové vozidlo BPsV. Spojené státy americké přivezly obrněná bojová vozidla Stryker. Jak vysvětlil generálmajor Josef Kopecký, pro diváky byly nejatraktivnější ukázky pohybu vojáků po bojišti, palby, ale i podpůrné prostředky, děla i letadla. „Jsou tu i Američané se svými Strykery," řekl a zavzpomínal na nedávné problémy s přesunem těchto vozidel po D1. Generálmajor Josef Kopecký řekl, že v rámci ukázek mají vojáci i cvičení. „Zdůrazňuji, že tu nejsou zbytečně. Není to jen nacvičená hra, procvičuje se tu taktika," řekl. Vyzdvihl také fakt, že se kolem události Bahna vytváří určitá komunita lidí, které zajímá, co armáda dělá. „Lidé dostanou i vysvětlení nějakých ukázek, dnes to je začátek druhé světové války v Polsku a boje na Dukle, řekl. Zajímavosti z programu Letošní novinkou bylo exhibiční vystoupení jednotky čestné stráže Posádkového velitelství Praha. Při slavnostním zahájení mohli návštěvníci vidět historickou i současnou techniku: Tatru T72 OA vz. 30, tančík vz. 33, lehký tank vz. 38, bojové vozidlo M8, tank T-34 s kanonem ráže 76 mm, univerzální střední tank T34/85, těžký tank IS-2, střední tank T-55, tank T-555AM2, bojový tank T-72 a T-72M4 CZ. Chybět nebude ani víčeúčelový kolový obrnění transportér Pandur II. Součástí programu byly i ukázky historických událostí. Tentokrát to bylo vypuknutí druhé světové války - Polsko 1939, Dukla 1944. Akci organizovala Nadace pozemního vojska ve spolupráci s Pozemními silami Armády České republiky. Do programu a organizace se zapojily Vzdušené síly AČR, Sekce podpory MO, Vojenská Policie, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba ČR, Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Československá obec legionářská a také kluby vojenské historie. Dne pozemního vojska Bahna se zúčastnil i premiér České republiky Andrej Babiš, který se fotil s návštěvníky.

Autor: Jakub Šťástka