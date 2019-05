Skutečný triumf pro kulturní instituce zřizované Středočeským krajem tedy přinesl čtvrtý ročník návštěvnické soutěže Muzeum roku, jejíž výsledky byly ve čtvrtek večer vyhlášeny v Praze v rámci předávání cen vítězům národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Mělnické muzeum přitom v hodnocení návštěvníků excelovalo opakovaně. Pomyslné zlato za výhru v celorepublikové soutěži portálu Do-muzea.cz (jehož provozovatelem je Národní muzeum) získalo už před rokem – a rozhodně nezapadlo ani o rok dřív; to bralo stříbro. „Letos je to pro nás nečekané – a o to větší máme radost. Moc děkujeme všem, kteří nám dali svoje hlasy,“ komentovala nejnovější úspěch ředitelka muzea Miloslava Havlíčková. „Budeme se snažit, abychom závazku dostáli a lidé se u nás i nadále cítili dobře,“ slíbila, že žádné usínání na vavřínech se neplánuje.

Bez ocenění nezůstaly střední Čechy ani při vyhlašování výsledků Gloria musaealis, jež v muzejnickém oboru patří k nejvyšším odborným oceněním. Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2018 získalo za projekt rekonstrukce Muzeum umění a designu Benešov. Rozšířeny a modernizovány byly v této příspěvkové organizaci města Benešov výstavní prostory, a to včetně lektorské dílny. Nová venkovní galerie navíc návštěvníkům představuje sochařská díla.

Soutěž Muzeum roku 2018

1. místo a ocenení Muzeum roku 2018: Regionální muzeum Mělník(hlavní budova muzea)

2. místo: Městské muzeum Žamberk

3. místo: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace (Dům Mince)

4. místo: Národní zemědělské muzeum (hlavní budova muzea)

5. místo: Vlastivědné muzeum Jesenicka (vodní tvrz Jeseník), Regionální muzeum Mělník (skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka), Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova muzea)



Zdroj: www.muzeumroku.cz