Kdo si chce v nynějších horkých dnech zaběhat nebo jinak sportovat venku, měl by si raději hodně přivstat. To radí vedoucí školicího střediska středočeských záchranářů Marek Hylebrant. Připomněl, že třeba v pondělí bylo hodně teplo už v osm ráno. Není však vždycky pravda, co se traduje: že je radno vyhýbat se fyzické námaze – včetně těžké práce – především kolem poledního. Často si můžeme všimnout, že nejvíc slunce praží a vzduch se ani nehne spíš mezi třetí a pátou odpolední.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ota Bartovský

Oteplení nad 30 stupňů záchranářům přináší mírné zvýšení počtu výjezdů rok co rok. „Nejsou to ale vysoká čísla, která by provoz záchranky komplikovala,“ řekl Deníku Hylebrant. Připomněl současně, že vlivy počasí záchranáři samostatně neevidují; těžko by se totiž určovaly. Jasné by to bylo u kolapsů z horka, naopak komplikované v případě chronicky nemocných pacientů; třeba kardiaků či astmatiků. Jejich obtíže se s oteplením tradičně zhoršují, těžko však přesně určit, co je vliv počasí a co vývoj onemocnění. Rozhodně by si však tito lidé měli na teplotu dávat pozor, a to třeba i při plánování doby, kdy půjdou na nákup.