Dokument však problém nejen pojmenovává, ale současně nabízí i řešení. Přináší totiž nejen odhad potřebných kapacit s výhledem na 10 let dopředu, ale také hovoří o nastavení systematického sledování či o vytvoření modelu financování se zapojením obcí.

Studie napovídá, že kvůli nedostatečné kapacitě bude třeba v kraji vybudovat nejméně 14 nových základních škol o velikosti 2 x 9 tříd – spíše však 16 takovýchto škol. Rozdíl plyne z očekávané obsazenosti škol. První varianta počítá s jejich zaplněním na sto procent; druhá, jež se jeví jako pravděpodobnější, uvažuje s obsazeností 93 procent. Právě tato čísla, počítající se strukturou kmenových a odborných tříd, lze přitom považovat za reálnější.

Tak jako tak je zřejmé, že míst ve školách bude nedostatek – a stavět je nezbytné. Řeč je přitom o velkých penězích. Náklady na vybudování 14 škol vycházejí na 5,7 miliardy korun – a na 16 škol by bylo potřeba dokonce 6,5 miliardy korun.

To vše navíc platí pouze za předpokladu, že budou úspěšně dokončeny všechny projekty, které již mají zajištěnou dotaci; zejména financování z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ze zdrojů ministerstva financí, upozornila v pondělí 9. listopadu Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Dalších zhruba 269 milionů korun je nutné zajistit na provedení projektů obcí, které jsou již připraveny k realizaci,“ připomněla.

Potřebný pro budoucnost by podle slov Frintové byl také vznik funkce krajského koordinátora výstavby školských kapacit. „Inicioval a monitoroval by přípravu a realizaci projektů zvyšování kapacit mateřských a základních škol a sledoval případné další rizikové oblasti v oblasti školství,“ vysvětlila, co nástupcům doporučují odcházející radní.

Ti také zvedají varovný prst: z analýzy, jejíž příprava trvala bezmála půl roku, plyne, že projekty budování škol nemají obce připravené v dostatečném rozsahu. „Koordinace ze strany Středočeského kraje by tento palčivý problém měla odstranit,“ uvedla Frintová.