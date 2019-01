Střední Čechy – Policistů je málo; to není žádná novinka. Města se snaží leckde ale vycházet vstříc policii tím, že chtějí ve spolupráci nabízet určité benefity nově nastupujícím policistům, aby se bezpečnostní situace ve městě zlepšila. Takový plán má například Mladá Boleslav, která patří mezi územní odbory, kde je ve Středočeském kraji podstav nejznatelnější.

Před rokem chybělo v řadách středočeské policie 317 lidí, aktuální podstav dosahuje 380. Přesto si krajský ředitel Václav Kučera pochvaluje zlepšení. Matematický rozdíl totiž plyne z navýšení plánovaných („tabulkových“, jak se někdy říká) míst ze 3782 na 3896 – tedy o 114 – a ve skutečnosti policistů přibylo.

Ve Středočeském kraji je největší problém s podstavem policistů na Praze-jih a v Mladé Boleslavi. Situace ani není snadnější v Kladně nebo Mělníku. Mladé Boleslavi se problematikou zabývá vedení města v tom směru, že hovoří o potřebě výstavby městských bytů; primátor Raduan Nwelati hovořil dokonce o tom, že chybí ve městě dva tisíce bytů. A část by mohla sloužit i policistům jako benefit, který by je měl právě do Mladé Boleslavi lákat. Náměstek primátora Robin Povšík zmínil i možnost, kdy by bydlení mladých policistů mohli v budoucnosti financovat mladoboleslavské firmy, jmenoval například personální agentury. „To je běh na dlouhou trať, je to věc, na kterou se budeme se začátkem roku zaměřovat,“ zmínil. Zajímavostí pro policisty je i nedávné zvýšení rizikového příplatku.

V Mělníku se strategie, jak podpořit policejní nováčky, například služebními byty, těžko vymýšlí. „Žádné komunální byty volné nemáme. Mladá Boleslav je ale něco jiného než Mělník, nemáme tu příliš ubytoven. Neříkám, že by služba nebyla náročná, ale je poklidná ve srovnání s ostatními okresy,“ zhodnotil situaci mělnický starosta Ctirad Mikeš. „Město má výjimečnou spolupráci s Policií ČR, vyhovujeme si navzájem i se doplňujeme. To dokazuje, že ve městě dlouhodobě klesá trestná činnost,“ dodal.

Právě takovou spolupráci si policie chválí. „Spolupráce s městy a obcemi probíhá v celé řadě oblastí k oboustranné spokojenosti. Samosprávy vnímají citlivě oblast bytové politiky a v řadě případů jsou velmi nápomocné při přidělení bytu žadateli z řad policie ČR,“ uvedl Zdeněk Chalupa, tiskový mluvčí středočeských policistů.

Na konci loňského roku tvořilo středočeský policejní sbor 3516 mužů a žen (ty mají podíl 23 procent); o rok dříve jich bylo 3465. Skutečný početní stav se tedy zvedl o 51, což dělá Kučerovi radost. O to větší, že se personální vývoj podařilo stabilizovat navzdory ne zrovna ojedinělým odchodům. I mnohé z nich nicméně Kučeru vlastně potěšily. Je podle něj totiž časté, že odcházející kolegové řady policie neopouštějí, ale povyšují ve své kariéře; postupují na vyšší posty. Jako úspěšní účastníci výběrových řízení odcházejí uplatnit středočeské zkušenosti k celostátním útvarům i do jiných krajů. Třeba jeho někdejší náměstek Jan Ptáček se stal ředitelem v Praze.

Přijmout nových policistů se loni podařilo 199. „V rámci náboru oslovujeme cílovou skupinu, kde se dá,“ připomněl Kučera. Známé jsou například akce s možností vyzkoušet si fyzické testy potřebné pro přijetí do služebního poměru, přičemž ti úspěšní hned dostanou informace o možnostech uplatnění u policie. Podle Kučerových slov se rozvíjí spolupráce se školami, ale i s úřady práce. „Nábor máme v současné době rozpracován u dvou stovek lidí,“ poznamenal středočeský ředitel.

Z těch, kteří projeví zájem, se nicméně k uniformě nakonec dostane jen zlomek. Uchazečů, kteří se přišlo poptat na podrobnosti i souvislosti práce policisty a podali žádost o přijetí, bylo loni ve středních Čechách 1289. Dost se však už pak nezvalo (přičemž zkušenosti ukazují, že převážně jde o příchozí z úřadu práce). Do výběrového řízení skutečně nastoupilo 710 lidí – z nichž více než pět stovek neprošlo. Uspělo a bylo vybráno 199 nováčků. Dlouhodobě platí, že největším sítem jsou psychotesty.

Laické odhady, že příčinou jsou konkurence pracovního trhu v hlavním městě a v automobilce (a to včetně platových podmínek), zřejmě nejsou příliš vzdáleny skutečnosti. Podstavy však zaznamenávají prakticky všude – s výjimkou Nymburska a Rakovnicka. V regionech, kde je to nejvíc třeba, tak slouží i kolegové z jiných územních odborů – a cenná je také výpomoc 60 policistů z jiných krajů.

Motivaci pro práci u policie vyjmenoval Zdeněk Chalupa, mluvčí středočeské policie. Podle jeho slov u policie své místo naleznou lidé s dalšími i kariérními cíli – stejně jako ti, kteří mají blízko ke sportu a hledají nestereotypní práci. „Při tom všem jim policie poskytne jistoty, zázemí, profesní perspektivu, včetně kariérních možností jako málokterý jiný zaměstnavatel. Policie pečuje o své zaměstnance po celou dobu jejich aktivního výkonu i po ukončení služebního poměru,“ uvedl.

A navíc – ve hře je i náborový příspěvek, který lze získat po uplynutí zkušební doby – a to až do výše 150 tisíc korun. „Platy středočeských policistů při nástupu na základní odbornou přípravu jsou jednotné pro celý kraj, po novelizaci zákona je nástupní plat 24 220 korun. Po roce, kdy noví uchazeči úspěšně vystoupí ze základního výcviku, mohou dostat až 31 940 Kč, výše platu se odvíjí od zvláštního příplatku daného pro jednotlivé územní odbory,“ dodal k finanční stránce věci.

Chybějící policisté na územních odborech



Benešov 18

Beroun 27

Kladno 30

Kolín 23

Kutná Hora 8

Mělník 32

Mladá Boleslav 44

Nymburk 0; 2 policisté navíc

Praha-venkov: Jih 74

Praha-venkov: Východ 20

Praha-venkov: Západ 26

Příbram 8

Rakovník 0



Zdroj: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje