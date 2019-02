Milostín – Stejně jako v předchozích letech, tak i letos připravila Česká pošta ke svátku svatého Valentýna příležitostné razítko. Až do 14. února můžete v Milostíně získat na valentýnské přání unikátní otisk razítka pro zamilované. Denně jich tu orazítkují stovky.

Letos je otisk razítka ve tvaru lidských dlaní svírajících srdce - uvnitř srdce najdete datum 14. února 2019, nad srdcem pak název obce – Milostín. Autorem návrhu je Eva Hašková. | Foto: Česká pošta

Speciální razítko ke svátku svatého Valentýna začala Česká pošta používat od roku 2002. Každý rok má pak razítko zcela novou unikátní podobu. Letos je otisk razítka ve tvaru lidských dlaní svírajících srdce - uvnitř srdce najdete datum 14. února 2019, nad srdcem pak název obce – Milostín. Autorem návrhu je Eva Hašková.

O otisk razítka je zájem nejen z řad zamilovaných, ale i ze zástupců sběratelů. Každý rok tu zdejší poštmistrová Andrea Holátková orazítkovala přes tisícovku přání a dopisů. A jinak to zřejmě nebude ani letos. Pokud chcete získat otisk razítka, nemusíte do obce nutně zajíždět.

„Získání otisku razítka je jednoduché. Stačí do 14. února poslat valentýnku s údaji adresáta a známkou, to vše vložené do ofrankované obálky, na adresu Pošta Milostín, 270 05, kde valentýnku orazítkují a pošlou vámi udanému adresátovi. Nebo si pro razítko můžete zajít přímo na poštu,“ píše Česká pošta na svém webu.