V nových komunálních volbách jasně bodovali nezávislí

Střední Čechy - Vlajky na budovách se v sobotu objevily v některých středočeských obcích. Nezasvěcené, kteří jen náhodně projížděli, to mohlo překvapit (byť na radnicích je to leckdy běžné, protože tam státní vlajka visí trvale, a to často i s vlajkou Evropské unie) – místní ale většinou věděli dobře: v sobotu takto byly označeny volební místnosti. V osmi obcích kraje, kde počet zastupitelů pokles pod pět, se konaly nové volby.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Veronika Peclinovská

Občané je většinou sledovali s velkou pozorností: rozpad čerstvě sestavených zastupitelstev, k němuž docházelo v době vyjednávání po řádném termínu komunálních voleb na počátku října, totiž mezi lidmi vyvolával velký ohlas. Zvlášť za situace, kdy se to týkalo sídel, kde se zná prakticky každý s každým. To se projevilo i poměrně vysokou účastí voličů. Nejméně, jen o něco víc než polovina, jich dorazilo k urně v obci Přelíc na Kladensku. Jinak přišly odevzdat svůj hlas většinou zhruba tři čtvrtiny občanů s oprávněním volit. Dokonce i v Modřovicích na Příbramsku, kde byly volby poměrně jasné předem, když se se o pět míst v zastupitelstvu ucházelo šest samostatně kandidujících jednotlivců a šlo „jen" o to, koho poslat z kola ven, hlasovaly více než dvě třetiny voličů. To, že při rozdělování mandátů uspějí s výraznou převahou nezávislí kandidáti, bylo zřejmé už před otevřením volebních místností. Většina občanů usilujících o podporu voličů byla nejen bez politické příslušnosti, ale i bez stranické podpory. V Kněžičkách na Nymbursku nicméně tři ze sedmi mandátů získala kandidátní listina ČSSD s podporou 42,86 procenta, v Onomyšli na Kutnohorsku vybojovala kandidátka STAN v rovněž sedmičlenném zastupitelstvu dva posty (28,57 procenta) a v Pašince na Kolínsku patří jedno ze sedmi míst (14,29 procenta) hnutí ANO 2011. Pozoruhodné je rozdělení sil mezi kandidátky po 20 procentech v Modřovicích – tam však bylo od počátku zřejmé, že vzhledem k odevzdaným kandidátkám to ani jinak ani dopadnout nemůže. Zájem o sobotní nové volby do zastupitelstev obcí Obec Počet voličů Volební účast Kněžičky (Nymbursko) 141 74,47 procenta Konojedy (Praha-východ) 204 71,57 procenta Modřovice (Příbramsko) 65 67,69 procenta Narysov (Příbramsko) 227 75,33 procenta Onomyšl (Kutnohorsko) 300 69,33 procenta Přelíc (Kladensko) 310 55,16 procenta Trnová (Praha-západ) 240 76,25 procenta Zdroj: www.volby.cz

Autor: Milan Holakovský