/ANKETA/ O kampani Suchej únor, jež lidi vybízí k tomu, aby si svůj vtah k alkoholu (a také vlivy alkoholu na jejich tělo) prověřili tím, že si v únoru prostě nelíznou, je nyní slyšet ze všech stran. Ani kapku alkoholu, a to po celý měsíc!

Nebezpečné pití. | Video: Deník Data

Že právě tohle lze jen doporučit, zdůraznil na svém webu i Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), který sídlí v Klecanech na Praze-východ. K podpoře se v pondělí přihlásila rovněž hejtmanka Petra Pecková (za STAN), jež na twitteru ohlásila, že nad středočeskou částí této preventivně-osvětové kampaně převzala záštitu. A že se zapojila i ona sama. „Vývrtku vracím do šuplíku, zalévám si čaj "Nervy a dobrý spánek”. A co si dáte vy?“ vybídla k následování. Její tweet vyvolal velkou vlnu ohlasů. „Celý únor budu pít jen suché víno,“ zažertoval například uživatel Pavel Trojan. Hned několik hejtmančiných příznivců si také přihřálo politickou polívčičku: letos se to prý bez pití vydržet nedá – to prý až po říjnových sněmovních volbách…