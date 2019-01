V restauraci, kam vyrazili na udání, našli hygienici špínu i hmyz

Střední Čechy – Pohled, po kterém by přešla chuť na něco k snědku snad i hladovějícího, se naskytl středočeským hygienikům při kontrole příbramské provozovny nabízející zákazníkům asijské speciality. Plyne to z čerstvě zveřejněných informací o kontrole, kterou krajská hygienická stanice provedla před necelým měsícem. Podnětem se stalo udání – upozornění návštěvníka na to, že v předloženém teplém pokrmu našel larvu hmyzu.

Kontrola hygieny v restauraci, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Kontroloři skutečně na místě hmyzí hemžení zaznamenali – šlo o švábovité živočichy, konkrétně rusy domácí – odhalili však i další závažné hygienické nedostatky. Stav, který zaznamenali při své první návštěvě, shrnuli hygienici velmi nelichotivě: „Bylo zjištěno, že dochází k porušování těch nejzákladnějších zásad provozní hygieny." O rusy skutečně v provozovně nebyla nouze. Objevil se nejen lezoucí hmyz, ale i uhynulí jedinci; ti leželi jak na podlaze, tak v úložných regálech. Na takovou situaci pohlížejí hygienici podstatně přísněji, než když zjistí, že do kuchyně vletěla moucha nebo vosa. Rusa domácího totiž označují za epidemiologicky významný hmyz – patří k přenašečům infekčních onemocnění. Výskyt lezoucího hmyzu v potravinářském zařízení navíc vnímají jako důkaz dlouhodobého zanedbávání hygienických zásad. To, že smejčení a šůrování zde rozhodně nepatřilo k činnostem zrovna každodenním, bylo ostatně vidět už na první pohled. Podlahy pokrývala mastnota, nechyběly tmavá špína ani zbytky potravin. O moc lépe nevyhlížely ani pracovní i úložné prostory, omyvatelné povrchy stěn – a dokonce i technologické vybavení. Drsný obrázek nabídl i pohled do mrazáků. Nešlo jen o špínu a silnou námrazu, ale problémem byly i skladované polotovary vlastní výroby. Těm chybělo náležité označení včetně toho nejpodstatnějšího – údaje o datu výroby. Nemilým překvapením také bylo zjištění, že syrové kuřecí maso a vejce jsou uchovávány při běžných teplotách (přičemž hygienici naměřili 21,6 stupně Celsia). Vítané nebylo ani uložení nezakrytých nádob s namočenými rýžovými nudlemi na schodišti, stejně jako skladování sušených hub a koření v prostorách sprchového koutu. Neobstála ostatně ani další místa určená pro hygienu. Umývadlo v přípravně bylo nefunkční, umývadlu na toaletě pro personál zase chyběly prostředky na mytí rukou a jejich hygienické osušení. Předsíň záchodu navíc sloužila k uložení obalů na pokrmy. To všechno jsou důvody, proč byla 10. prosince provozovna dočasně uzavřena. Hygienici nejenom rozhodnou o uložení pokuty, ale především nařídili dezinsekci k vyhubení hmyzu a následný generální úklid. Že se tak skutečně stalo, se přesvědčili při opakované kontrole o týden později. Došlo i na projednání dalších nápravných opatření. Provozovatel navíc předložil k posouzení projekt přestavby a modernizace, který by se měl začít měnit ve skutečnost již v prvním čtvrtletí letošního roku.

Autor: Milan Holakovský