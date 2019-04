Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - S omezením dopravy na Pražském okruhu čili dálnici D0 (které je na rozdíl od následků páteční havárie kamionů plánované) musí od soboty počítat motoristé projíždějící po tomto dálničním obchvatu hlavního města v blízkosti obce Ořech.

Objížďka D0 Pražský okruh I/3 most Ořech | Foto: Technická správa komunikací Střední Čechy

Už od 11. března tam pražská Technická správa komunikací (TSK) opravuje most nad dálnicí – dosud se však pracovalo v jeho horní části. Nyní dojde na opravy nosníků, což s sebou až do poloviny července přinese i omezení dopravy pod mostem: právě na Pražském okruhu. Práce jsou rozděleny do dvou etap s různým charakterem dopravních úprav; změna značení přijde v noci z 11. na 12. června.