Posilující dávky mají při očkování Středočechů drtivou převahu

Sklenky se opravdu v únoru vzdá, potvrdila – s tím, že sama únorovou abstinenci dodržuje už řadu let. „Každý to v nějaké sobě blízké variantě známe. Já si otevřu večer notebook a velmi často si naleji skleničku vína. Někdo si s tou svou skleničkou pravidelně sedá večer k televizi – a najednou je na dně láhve. Zvlášť v této těžké době se v některých případech stává alkohol součástí lidských životů víc, než je zdrávo,“ připomněla v pondělí. Přičemž upozorňuje, že právě únorová akce nabízí příležitost vyzkoušet si, jestli máme jeho konzumaci pod kontrolou. „Alkohol prostě je návyková látka, která může ovlivňovat nejen člověka samotného, ale může ničit život jeho blízkým,“ upozornila hejtmanka.

Krajský úřad zdůraznil, že někoho, komu se konzumace alkoholu vymyká z rukou, mají ve své blízkosti tři lidé z pěti. Šedesát procent! A v celé republice rizikově pije více než milion lidí. I proto od 1. února odstartuje zdravotně osvětová kampaň Suchej únor, která pomáhá lidem prověřit jejich vztah k alkoholu. K výzvě založené na zásadě po celý měsíc ani kapku se účastníci mohou tradičně registrovat na webu suchejunor.cz. Podle organizátorů to pro pro řadu lidí neznamená jen měsíční „očistu“, ale také inspiraci. Naznačuje to alespoň průzkum, podle kterého 53 procent účastníků potvrdilo dlouhodobé „zvolnění konzumace“ ještě čtyři měsíce po akci. A jsou tu i další čísla k chlubení: průzkum ukázal, že kampaň zná 76 procent lidí starších 18 let – a jako účastníci se loni zapojilo zhruba deset procent dospělé populace.

Registraci doporučuje ředitel neziskové organizace Suchej únor Petr Freimann s tím, že registrované účastníky provedou organizátoři měsícem na suchu od začátku do konce. „Máme připravené informačně i zábavou nabité newslettery – a rovněž unikátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování,“ konstatoval. Připomíná, že zde nejde jen o vztah k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem. Ke třem stovkám za knihu organizátoři nabízejí „suchý“ přepočet: „Sotva 10 piv.“ Plus se ještě očekává dýško.