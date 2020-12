Spolek Středokluky „oživení jinak“, který vznik před třemi roky, vlastně už bezmála před čtyřmi, aby se jeho členové věnovali společným aktivitám a obecně prospěšné činnosti v oblastech sportovní, kulturní a společenské i ochraně životního prostředí, poslal hejtmance e-mail. Jitka Svobodová se jeho jménem pochlubila tím, co se podařilo vytvořit: hrající vánoční auto nasvícené tisíci žároviček.

Ne sice kamion jako z tradiční reklamy, je to vyřazená avie, která dřív sloužila hasičům – avšak i s přívěsem v podobě pojízdného adventního věnce. Se čtyřmi svíčkami, které se postupně rozsvěcují.

Když kvůli opatřením proti šíření koronaviru není možné pořádat tradiční akce, opakovaně vyráží na adventní projížďky obcí – a dokonce adventní autíčko pozvali k hostování dobrovolní hasiči z vesnice Kozinec. Což už není jako zajet k sousedům v Kněževsi či Tuchoměřicích, ale znamená to o něco delší štreku.

K doporučení podívat se na video z adventní vyjížďky Svobodová připsala: „Nezabere moc času.“ Právě to byl podle hejtmančiných slov omyl. „Času mi to zabralo hodně, protože jsem se na to vánoční autíčko a milé video dívala znovu a znovu,“ reagovala Pecková prostřednictvím facebooku. A své nadšení proměnila v několik jednoznačně vyznívajících emotikonů, doprovázených i slovním hodnocením ve stejném duchu: „Skvělé; jste prostě bomba, pecka – úžasný.“

Ano, pecka. A jestliže tohle tvrdí Pecková, tak tomu věřte; má na to kvalifikaci. Ne kvůli svému jménu, ale díky dřívějším zkušenostem s prací pro několik televizních stanic namixovaných s poznatky z komunální politiky a organizováním života v menším městě. Zkušené oko tak provázejí jasné představy o tom, co dokáže zaujmout.

Nápad s povedeným provedením je přitom promyšlenější, než by se na první pohled mohlo z videa zdát. Vedle koled a vánočních písní spolek za jízdy pouští i písničku Pár přátel stačí mít. Úmyslně – jako poděkování všem přátelům. Zbývá tak jen popřát, aby na tuhle podobu vánočního muzicírování přátelsky nahlížely i organizace, které vybírají autorské poplatky za veřejné hudební produkce.