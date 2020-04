Čtyři úmrtí pacientů s onemocněním Covid-19 vyvolaným novým typem koronaviru evidovala v pátek dopoledne ve středních Čechách krajská hygienická stanice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Podle statistických dat ministerstva zdravotnictví zemřeli ve Středočeském kraji dva lidé ve věkové skupině nad 60 let (s úmrtími 25. a 31. března) a po jednom člověku ve věku 0 – 49 let (úmrtí 29. března) a 50 – 59 let (1. dubna). Nejmladší ze zesnulých je zcela zjevně žena z Říčan, která pracovala jako zdravotní sestra v pražské Thomayerově nemocnici, kde se také zřejmě nakazila od pacienta. Její skon vyvolal značný ohlas v médiích.