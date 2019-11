Již opakovaně byl hostem této akce, která vždy přilákala stovky účastníků, i premiér Andrej Babiš (ANO). Na posledním setkání, které se konalo v polovině června v Cubex Centru v Praze na Pankráci a on promlouval ke starostům i se starosty již podruhé, slíbil, že do třetice přijde zas. S tím, že s sebou vezme „půlku vlády“.

Pozvánka, již ve čtvrtek zveřejnil krajský úřad, ukazuje, že společně s předsedou vlády slíbila účast i pětice ministrů. V dopoledním bloku programu se kromě vystoupení Babiše, pro jehož vystoupení i reakce na podněty z publika je vyhrazeno půl hodiny, počítá s dvacetiminutovkami ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO), šéfa resortu zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), Kláry Dostálové (za ANO), jež má na starosti místní rozvoj, Richarda Brabce (ANO) z životního prostředí a ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). O dopravě, a to zřejmě nikoli pouze o chystané dostavbě dálnic D3, D4 a D6, má pohovořit rovněž nový generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Po vystoupení hostů dojde na prezentace těch, které lze na tomto fóru považovat za domácí. Zúčastní se všichni členové tedy kraje, kteří představí novinky ve svěřených oblastech působnosti včetně plánů na příští rok – a to právě z pohledu spolupráce s obcemi či s důrazem na to, co by pro představitele radnic mohlo být důležité.

V odpoledním bloku pak má následovat již tradiční příležitost k osobním setkáním zástupců obcí a měst s jednotlivými radními, vedoucími odborů krajského úřadu i významnými členy jejich týmů. Těmto debatám spojeným s možností probrat podrobnosti konkrétních problémů, jež radnice trápí, se již před časem začalo říkat trh služeb Středočeského kraje pro starosty. K čemu je lze využít, shrnula ve čtvrtek Helena Frintová z kanceláře hejtmanky: „Možnost osobních setkání s vedením krajského úřadu, poradenství v jednotlivých agendách a odborech, konzultace, nabídka možností využití jak služeb, tak spolupráce krajského úřadu se starosty obcí.“

Už z minulosti je známo, že starostové mohou při této příležitosti požádat o radu i o pomoc – a zájem bývá tak velký, že se před jednotlivými stoly dokonce vytvářejí fronty. Přicházejí zvláště představitelé menších obcí, kteří se na rozdíl od situace na radnicích velkých měst nemohou opřít o širší tým úřadníků různých odborností.