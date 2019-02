Střední Čechy – Mašina s rudou hvězdou na hrudi má vévodit sobotní slavnosti, připravené v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa na pomezí Kladenska a Rakovnicka. Rakovnické Muzeum T. G. M. společně s dalšími partnery chystá rekonstrukci prvního příjezdu prezidenta Masaryka k pobytu na zámku v Lánech.

Historická motorová lokomotiva 749.008 zvaná Bardotka v čele výletního vlaku složeného z historických vagonů. | Foto: Česné dráhy

Program měl odstartovat příjezd zvláštního parního vlaku na nádraží v blízkém Stochově, avšak okolnosti rozhodly jinak. Parní lokomotiva přezdívaná Šlechtična si nezakouří. V rámci opatření pro období horkého počasí s rizikem požárů ji nahradí jiný historický stroj: motorová lokomotiva, již železničáři podle charakteristického profilu přední masky překřtili na Bardotku.

Jinak se ovšem v dlouho připravovaném programu nic nemění. Velkolepě koncipovaná vzpomínka nechá znovu ožít události z 11. srpna 1921, kdy prezident Masaryk poprvé zamířil na své letní sídlo na lánském zámku. Lány si časem oblíbil natolik, že tam trávil více času než na Pražském hradě – a tamější hřbitov si také zvolil za místo svého posledního odpočinku.

Program ovšem začíná v Praze, kde bude od tři čtvrtě na osm otevřen vládní salonek na hlavním nádraží. Právě tam byl Masaryk vítán jako prezident Osvoboditel, když 21. prosince 1918 přijížděl z exilu do Československa. Před devátou z hlavního nádraží vyjede historická souprava, mířící po trati Pražského Severinu do Stochova. Doveze tam nejen účastníky slavnosti, ale podle slov Petra Pošty z generálního ředitelství Českých drah také nabídne výlet do Lužné u Rakovníka (s možností navštívit tamější železniční muzeum) a vyhlídkové jízdy křivoklátskými lesy.

Především se ale bude slavit v Lánech. „Turisté budou moci navštívit Muzeum T. G. Masaryka, kde proběhne oživená prohlídka expozice,“ zve k návštěvě pobočky ředitelka Muzea T. G. M. v Rakovníku Magdalena Elznicová Mikesková. Dobově laděný program se dále odehraje před muzeem i u zámku, který po celý den také nabídne možnost navštívit zámeckou zahradu.

V půl páté odpoledne se pak zvláštní vlak vydá na zpáteční cestu ze Stochova do Prahy.

Příjezd T. G. Masaryka do Lán – sobota 11. srpna

Stochov:

10.30 – příjezd zvláštního historického vlaku

10.30–16.30 – otevřena Masarykova čekárna na nádraží

10.35 – rekonstrukce uvítání prezidenta Masaryka při jeho prvním příjezdu vlakem k pobytu do Lán

11.00 – odjezd historického průvodu do Lán (2 km)

16.30 – odjezd zvláštního historického vlaku do Prahy



Lány:

9.00–17.00 – prohlídky v Muzeu T. G. Masaryka

10.00–18.00 – otevřen zámecký park

11.30 – vystoupení swingové kapely Brass Band před muzeem

13.00 – přehlídka prvorepublikové módy

14.00 – koncert symfonického Orchestru Evropské Hudební Akademie Teplice před zámkem