Velikonoce na středočeských silnicích: sice bez alkoholu, ale s drogami

Střední Čechy /FOTOGALERIE/ - Největší tragédie na středočeských silnicích se během letošních velikonočních svátků odehrála na Příbramsku, a to již na Velký pátek. Zemřel motorkář, kterého srazilo osobní auto. Známá fakta o okolnostech nehody v úterý shrnula Hana Rubášová z policejního prezidia: „Řidič osobního automobilu předjížděl další osobní auto, přičemž narazil do motocyklu, kterým byl již on sám v té chvíli předjížděn.“

V celé republice během svátků podlehlo následkům dopravních nehod šest účastníků silničního provozu: tři motocyklisté, dva cyklisté a jeden řidič osobního auta. S výjimkou nehody ze středních Čech šlo o havárie, na nichž již neměl podíl nikdo další. Protože jsou Velikonoce obdobím návštěv spojených s častým cestováním, kdy se na silnice vydávají i sváteční řidiči bez každodenních zkušeností, a současně dobou setkávání, při němž lidé mají často tendenci stvrzovat přátelství sklenkou něčeho ostřejšího, policie předem ohlašovala rozsáhlé kontroly. V rámci Středočeského kraje se do nich během svátků zapojilo dohromady 433 policistů, shrnula za krajské policejní ředitelství Lucie Kostečková. „Zjistili 795 dopravních přestupků a vybrali celkem 259 100 Kč na blokových pokutách,“ konstatovala v úterý. Tragický začátek Velikonoc: motorkář nepřežil nehodu v Drásově Přečíst článek › V souvislosti s velikonočními kontrolami bývá jedním z nejsledovanějších témat, kolik hříšníků pod vlivem alkoholu policisté načapali. Z tohoto pohledu by letos středočeské šoféry během svátečních dnů bylo možno považovat za vzorné: pijáka za volantem nebo za řidítky nechytili ani jediného! „Veškeré provedené dechové zkoušky vyšly negativně – avšak u devíti řidičů test potvrdil přítomnost dalších návykových a psychotropních látek,“ upozornila Kostečková, že tak růžová, jak by napovídal pohled na statistickou nulu, situace zase nebyla. Za svou střízlivost se někteří z kontrolovaných řidičů dočkali i odměny: plechovky s nealkoholickým pivem a jednorázového testu na alkohol. Již do desátého ročníku totiž během svátků vstoupil preventivní projekt nazvaný Řídím, piju nealko pivo, v jehož rámci policejní hlídky doprovázejí v terénu promotéři a promotérky Českého svazu pivovarů a sladoven v modrých reflexních vestách, mající dárky pro řidiče, kteří dechovou zkouškou prošli úspěšně. Tentokrát to ve středních Čechách bylo ve vybraných lokalitách na Benešovsku, Kolínsku, Mělnicku a Nymbursku. Nejčastější odhalené prohřešky při dopravně bezpečnostních akcích zpravidla zůstávají stejné; Velikonoce nevelikonoce. Tak tomu bylo i při svátečních kontrolách na území středních Čech. Nejfrekventovanějším přestupkem se stalo překročení nejvyšší povolené rychlosti, zaznamenané policisty ve 204 případech. Dále Kostečková připomněla 78 „opomenutí“ souvisejících s používáním bezpečnostních pásů – a 20 řidičů policisté přistihli, když na zpoplatněné úseky dálnic vjeli bez aktuální dálniční známky. Časté jsou také nedostatky týkající se technického stavu. Hromadná nehoda na dálnici si naštěstí nevyžádala lidské oběti Přečíst článek › Na silnici u Tuřan se stala vážná nehoda, jiné auto hořelo v Trpoměchách Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský