Někdejší hotel Záložna na náměstí ve Velvarech, jehož historie sahá do 30. let minulého století, se dočká záchrany. Díky tomu, že objekt před časem vykoupila od soukromníka místní firma Metal Trade Comax a městu ho darovala, se Velvarským podařilo získat příslib státní dotace ve výši 30 milionů korun, což je polovina ročního rozpočtu města.

| Foto: MěÚ Velvary

Obyvatelé by se tak do dvou let mohli dočkat multifunkčního sálu pro 400 osob. Celková investice do sálu bude 65 milionů korun.