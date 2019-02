Města ve středních Čechách tuto problematiku ale převážně teprve začínají řešit, pouze někde síť již funguje, ale v brzké době má projít poměrně zásadní proměnou. To je třeba případ Kolína; ten získal v dotačním programu Wifi4EU 15 tisíc eur na městskou bezdrátovou síť. Vedení města má rok na to, aby peníze využilo, a jak to vypadá, půjde o modernizaci a rozšíření stávající sítě.

Podle kolínského místostarosty Michaela Kašpara by měly přibýt přístupové body na náměstí, terasách městského společenského domu, terminálu autobusového nádraží a třeba i vnitřek kolínské polikliniky. „Zároveň se zvýší rychlost, IT oddělení zjistí, co bude potřeba za hardware a software, aby vše fungovalo,“ podotkl.

Zatím se podle místostarosty nepočítá s datovým limitem na uživatele, nutno takového řešení by ukázala až praxe; místo toho by se člověk přihlásil do sítě a za hodinu by se připojení odpojilo. „Potom by se mohl připojit znovu. Jde o to, aby tam někdo nebyl připojený několik desítek dní a síť zbytečně nezatěžoval,“ vysvětlil místostarosta.

Tématem veřejných sítí se zabývají další města, například Mladá Boleslav. Ta totiž řeší tuto problematiku v oblasti Smart City ve spolupráci s Nadačním fondem Škoda Auto, zmínila magistrátní mluvčí Šárka Charousková. „V současné době wifi síť ve městě zatím není. Řešíme to v rámci projektu smart city, kdy by wifi síť mohla být dostupná v oblasti například zastávek. Intenzivně na této oblasti pracujeme,“ řekla.

Problematiku má ve své vizi také Beroun, uvedl místostarosta Michal Mišina. „Chtěli bychom náměstí pokrýt wifi sítí. Budeme to muset ale vyřešit v rámci toho, že tu jsou podnikatelské subjekty, které to mají ve svém podnikání,“ řekl. Město jim tak nechce vytvářet konkurenci.

Volně dostupnou síť pro obyvatele a turisty má i Mělník, řekl Petr Volf, mělnický místostarosta. „Síť je dotupná hlavně na úřadě a v nejbližším okolí historického centra. Na území Mělníka působí sdružení, které poskytuje veřejnou wifi síť zdarma,“ řekl. Systémové řešení v této oblasti je tak na pořadníku, podotkl místostarosta. „Získali jsme dotaci pro oblast smart city, tedy zajišťování moderních technologií ve městě. Nejde jen o veřejné wifi sítě, byl by celý balík chytrých řešení, třeba i pro státní správu,“ naznačil.

Města tak řešení bezdrátových sítí chystají; budou tak moci lidé tyto technologie v blízké budoucnosti využívat a dostat se na internet, aniž by museli používat svá mobilní data v rámci tarifů od mobilních operátorů? To se teprve ukáže…