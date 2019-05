Krajští radní v pondělí jmenovali někdejšího náměstka ředitele Českých drah Michala Štěpána novým ředitelem organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). Ta má na starosti koordinaci veřejné dopravy a spolupráci s pražským Ropidem – Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy. O rozhodnutí radních v pondělí informovala Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. „Vedení IDSK se ujme s účinností od 15. května,“ uvedla k nástupu nového ředitele.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) připomněla, že si vedení kraje od změny šéfa IDSK slibuje „výraznější zvýšení efektivity řízení organizace“. Nepřímo tím potvrdila argumenty, které se v polovině března staly důvodem k odvolání někdejšího ředitele této krajské příspěvkové organizace Pavla Procházky (ten však zůstal pověřen řízením až do příchodu nástupce). Právě výraznější zvýšení efektivity řízení už tehdy označil za úkol pro nového člověka v čele organizace středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

„Nového ředitele jsme hned na začátku pověřili zpracováním podrobné aktuální zprávy o této naší příspěvkové organizaci,“ upřesnila v pondělí hejtmanka Jermanová. S tím, že očekává detailnější pojednání o personální situaci firmy, údaje o plnění úkolů zadaných zřizovatelem – a co je obzvlášť zajímavé i z pohledu cestujících, také informace o tom, v jakém stadiu se nacházejí přípravy začleňování autobusové dopravy v dalších oblastech kraje do systému Pražské integrované dopravy (vlaky jsou již integrovány v celém kraji). Pro nejbližší měsíce je ohlášeno rozšíření integrace na Slánsku, předběžně plánované na přelom června a července, a na Benešovsku, jež se chystá na červenec.

Štěpána doporučila za Procházkova nástupce komise posuzující dvojici uchazečů přihlášených do výběrového řízení. Radní dostali informaci, že oba kandidáty komise komplexně zhodnotila a 26. dubna s nimi osobně jednala. „Inženýr Štěpán je skvělý manažer, má zkušenosti s vedením státního podniku i s výběrovými řízeními. Vedení kraje si od něho slibuje i skvělé řízení příspěvkové organizace kraje,“ uvádí doslova pondělní tisková zpráva středočeského hejtmanství.

Potvrdila tak dřívější náznaky, že ačkoli hejtmanství uznává odborné kvality někdejšího ředitele Procházky, na postu šéfa si přeje někoho manažersky ráznějšího. „Pana Procházky si velmi vážím jako odborníka na dopravu – a v tomto směru s ním máme zájem dále spolupracovat,“ uvedl před dvěma měsíci radní Petrtýl. Lze očekávat, nástup Štěpána na jeho někdejší post může souviset i s nacházejícím jednáním o nových smlouvách se společnostmi, jež pro kraj zajišťují veřejnou dopravu – jak s firmami provozujícími autobusovou dopravu, tak s dořešením podrobností kolem desetileté smlouvy s Českými drahami (přičemž se hovoří například o tom, že na nejvíc zatížených příjezdových trasách do Prahy od Berouna a Benešova by nynější elektrické jednotky CityElefant měla nahradit železniční vozidla s vyšší kapacitou – případně by se elefanty mohly „prodloužit“).