Vesnicí roku se chce ve středních Čechách stát 17 obcí

Střední Čechy – Mezi 206 obcemi z celé republiky, které se v letošním 25. ročníku ucházejí o titul Vesnice roku, je i 17 středočeských. Vyplývá to ze čtvrtečních informací Veroniky Vároši z ministerstva pro místní rozvoj. Nejvíce pomyslných želízek v ohni má z kraje Kladensko, a to pět, následuje Praha-západ se třemi a po dvou obcích se do prestižního zápolení nebálo vstoupit na Mělnicku a Rakovnicku.

Pět okresů má pak po jednom zástupci, další tři zůstaly bez reprezentantů. Všechny radnice, které našly odvahu podat přihlášku, za jejich statečnost a ochotu věnovat této soutěži čas pochválila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce (ale i městysy, a dokonce i města) vesnického charakteru, jejichž počet obyvatel nepřevyšuje 7,5 tisíc obyvatel; další podmínkou je mít zpracovaný vlastní strategický dokument plánující rozvoj. Zkušenosti z minulých let ukazují, že naději uspět mají lokality, kde nejsou lidé rozhádaní, ale žijí po sousedsku, a především tam jsou aktivní nejrůznější spolky, organizace i samotní občané. Nyní se odehrají jednotlivá krajská kola, jejichž vítězové se utkají v kole celostátním. Vesnice roku 2019 bude vyhlášena 14. září. Do té doby se však odehraje ještě spousta věcí. Přihlášené obce, jež se chtějí pochlubit tím, jak se u nich žije, i tím, jak to u nich žije, budou nyní během května i v červnu navštěvovat hodnotitelské komise. Těm se místní pochlubí například společenským životem, ale třeba i tím, jak pečují o životní prostředí včetně zeleně. Nebo tím, jak se v místě daří podnikání. A vůbec vším, co z „obyčejných vsí“ dělá noblesní venkov moderního střihu. Stranou pozornosti tak nezůstávají třeba ani připravované záměry, místní informační technologie či vztah k technologickým inovacím. „Vítěz letošního ročníku získá kromě titulu Vesnice roku 2019 také finanční odměnu,“ připomněla ve čtvrtek Vároši. Finanční prémie jsou odstupňovány podle udělených ocenění od 500 tisíc korun až po 2,6 milionu. Další prémie pak mají čtyři kola díky tomu, že partnerem soutěže je mladoboleslavská společnost Škoda Auto. Středočeští uchazeči o titul Vesnice roku 2019

- Davle (Praha-západ): 1663 obyvatel

- Jíloviště (Praha-západ): 633 obyvatel

- Jinočany (Praha-západ): 1743 obyvatel

- Kněžice (Nymbursko): 496 obyvatel

- Knovíz (Kladensko): 555 obyvatel

- Krušovice (Rakovnicko): 617 obyvatel

- Ledčice (Mělnicko): 637 obyvatel

- Libovice (Kladensko): 357 obyvatel

- Máslovice (Praha-východ): 370 obyvatel

- Ostrov (Benešovsko): 56 obyvatel

- Pátek (Nymbursko): 713 obyvatel

- Řisuty (Kladensko): 358 obyvatel

- Senomaty (Rakovnicko): 1212 obyvatel

- Smečno (Kladensko): 1966 obyvatel

- Suchdol (Kutnohorsko): 1112 obyvatel

- Vojkovice (Mělnicko): 719 obyvatel

- Žižice (Kladensko): 652 obyvatel

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Autor: Milan Holakovský