Vichr hrozící ve čtvrtek nedá pokoj ani v pátek

Střední Čechy – Varování před silným větrem, původně pro střední Čechy platné pro čtvrteční odpoledne, ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav upřesnil. Nově se výstraha týká čtvrtka do 20. hodiny – a pak znovu pátku, a to od osmi do osmnácti hodin. Přes naše území totiž ve čtvrtek postupuje k východu studená fronta – a v pátek se přidá ještě podružná studená fronta.

Pro čtvrteční odpoledne platí upozornění na jihozápadní vítr, který při přechodu fronty krátkodobě zesílí a v nárazech může dosahovat rychlosti až 20 m/s (70 km/h). V noci se vítr přechodně zmírní, avšak v během pátku opět zesílí. Znovu jsou možné nárazy o stejné rychlosti. Takové poryvy už mohou škodit volně uloženým předmětům, ale také vést jak k poškození stromů, tak i pořádně zacloumat jedoucími auty. V pátek večer má vítr zeslábnout.

Autor: Milan Holakovský