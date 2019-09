/FOTOGALERIE/ Do sedmé večer zaměstnalo hasiče ve středních Čechách 276 zásahů spojených s počasím. Tak operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bilancovalo nápor, který během pondělka, od noci až do večera, přinášela větrná bouře Mortimer. Meteorology předem ohlášené řádění živlů si dalo záležet, aby škodilo skutečně vydatně.

Kvůli větrné bouři Mortimer vyjely jednotky HZS Mělník a SDH Všetaty k padlému stromu na vozovku mezi obcemi Byšice a Přívory. Hasiči strom rozřezali motorovou pilou. | Foto: HZS Středočeského kraje

Zprvu si vynutilo především odstraňování stromů či větví, které padaly na silnice, železniční tratě, do elektrických drátů – avšak hned několikrát si jako svůj cíl vybraly také zaparkovaná auta či chaty; v Poděbradech dokonce dům i auto zároveň. Po poledni se přidaly ještě zásahy u plechů uvolněných na střechách, jež představovaly ohrožení pro okolí. Stromy však jasně převažovaly: pády dřevin na komunikace zaměstnaly středočeské hasiče v 240 případech, stromy spadlé do drátů elektrického vedení nebo nebezpečně nakloněné v jejich blízkosti pak ještě na dalších 20 místech. Zásahů u utrhaných plechů (a to hlavně na střechách, takže bylo třeba povolávat i lezce nebo výškovou techniku) bylo do večera 14.