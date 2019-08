Jako první doporučuje Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály návštěvu hradu Točník. Ten v sobotu nabízí program Okořská garda na Točníku znamenající „oživení historie“ v podobě šermu a divadla, jež přiblíží dobu, kdy byl Točník obýván. Ani samotný hrad však nezklame, ujišťuje Kubíčková, když připomíná, že jej nechal vystavět Václav IV. jako sídelní hrad – tedy stavbu, která má potlačeny obranné prvky a slouží k rezidenčnímu účelu. „Hrad nebyl dobyt zvenku, ale zničen zevnitř místními lidmi, kteří se zde ukryli před Švédy během třicetileté války. I tak si místo a trosky uchovaly jedinečné kouzlo a atmosféru dávných dob,“ zve Kubíčková k návštěvě.

Zcela z jiného soudku (což v tomto případě může platit do posledního písmene a vlastně i do poslední kapky) je pozvání na sobotu do Mělníka – byť ani tam nebudou chybět šermíři. Stejně jako muzika. Mělnický košt neboli 13. ročník svatovavřineckých oslav vína v historickém centru je však především zaměřen na degustaci toho nejlepšího, co mohou mělničtí vinaři nabídnout. Návštěvníci se mohou těšit zvláště na bohatou nabídku ryzlinků rýnských.

Pozvání na sobotu do Týnce nad Sázavou je naopak určeno hlavně dětem – či přesněji: rodinám s dětmi. Letní divadelní scéna v Posázaví, kdy se během prázdninových víkendů hrají divadla na pódiu týneckého hradu, v sobotu od 17 hodin nabídne představení Kuba a Kubikula. „Už jen posezení v hradních historických kulisách, v místě tajemném a věru pohádkovém, bude pro malé děti zážitkem,“ nabízí Kubíčková podnět pro rozhodování o programu na víkend, po němž se prý má ochladit. Rodičům zase jistě neujde, že vstupné se zde platí dobrovolné.

Neděle jedenáctého nabídne v Lomené aleji u Staré Boleslavi Zátopkovu 10 – dopolední běh na deset kilometrů, který legendu vytrvalostního běhu nepřipomíná pouze svým názvem. Běžci se vydají na trasy po lesních cestách, kudy Emil Zátopek skutečně sám běhával. Mimo hlavní závod na 10 kilometrů, který se poněkud neobvykle běží intervalově, se chystají také štafeta na 2 x 5 kilometrů a dětské závody.

Charifest je název akce pořádaná v rámci Kolínského kulturního léta, jež zve na Kmochův ostrov od nedělní 17. hodiny. V rámci charitativního hudebního minifestivalu pod širým nebem se návštěvníci mohou těšit na vystoupení George & The Boggie Allstars, Veroniky Wildové & Divoko a písničkářky Terezy Balonové. Příchozí mohou nejen přispět na provoz Skladu materiální a potravinové pomoci Farní charity Kolín díky dobrovolnému vstupnému, ale také si nakoupit z charitativního šatníku nebo si vybrat nějaký výrobek od seniorů z Dobrovolnického centra.