Na jednotlivých videích potom právě Ježek představil jednotlivé nástrahy, které na cyklisty čekají. Velmi zajímavý bych například takzvaný "dooring" ten hrozí v případě, kdy jezdec nejede příliš blízko u kolony zaparkovaných aut a neví, kdy se někdo z těchto automobilů rozhodne vystoupit. Cyklistovi v takovém případě hrozí vážné zranění. Záleží vždy na tom, jak rychle jede. Specialisté doporučují dveře na straně řidiče otvírat pravou rukou, aby se člověk vždy dobře ohlédl a viděl, zda se neblíží zmíněné kolo, auto, ale třeba také chodec.

Celá akce má vést k tomu, aby pro cyklisty i řidiče bylo na silnicích bezpečněji. Automobilka akci spustila v rámci svých témat společenské odpovědnosti. Kampaň nese název: Na kole bezpečně a tým Výzkumu dopravní bezpečnosti. Edukativní videa ze sekce We love cycling jsou pak k dispozici na webových stránkách projektu.

Rozhovor s Jiřím Ježkem

Představte nám platformu We love cycling

Platforma We Love Cycling, která se zabývá cyklistikou komplexně, tak v poslední době zaimplementovala tu bezpečnost jako jedno ze stěžejních témat. Ta aktuální kampaň Na kole bezpečně se snaží ukázat situace, které jsou ze statistiky nejběžnějším důvodem nějakých nehod nebo nějakých konfliktních situací na silnicích. Snažíme se tak ukázat nejčastější problémy i jak jim předejít, že to není nic složitého, že to je jednoduché. Jenom o tom člověk musí vědět a přemýšlet. Samozřejmě spousta cyklistů řekne, že je to známá věc. Spousta řidičů řekne, že je to jasné, ale já věřím, že opakováním těch situací se to dostává do podvědomí všech, a že tato kampaň svojí jednoduchostí a přesným zacílením na konkrétní situace tomuto pomůže.

V rámci kampaně Na kole bezpečně jste představili i edukativní video, kde jej lidé mohou vidět?

Ta kampaň běží na stránkách We Love Cycling, na s tím spojených sociálních sítích a samozřejmě se budeme snažit tu kampaň používat v dalších spolupracujících médiích, ukazovat videa v průběhu různých přednášek třeba na základních školách nebo při nějakých situacích, kde můžeme mluvit k většímu množství cyklistů nebo naopak řidičů.

Není to tedy tak hrozné, jak se celková situace vykresluje?

Není to tak hrozné. Na druhou stranu samozřejmě vždy se najde někdo, kdo ta pravidla nerespektuje – ať už ze strany cyklistů, tak ze strany řidičů, protože dnešní doba je strašně rychlá. Všichni se chceme někam dostat a prosadit to své vlastní ego na úkor těch ostatních a je úplně jedno, jestli se bavíme o řidičích nebo o cyklistech. Je tam potřeba respekt a pořád přemýšlet o tom, že na těch silnicích jsme všichni na jedné lodi. Samozřejmě řidič to má jednodušší v tom, že je krytý automobilem. Kolize je pro něj bezpečnější. Na druhou stranu srážka s cyklistou může vyvolat nepříjemnou situaci i pro toho řidiče. Krom zranění cyklisty i komplikaci v dalším životě, pokud by to nehodu zavinil řidič, tak i na toto je potřeba dbát.