Někde se nevyhnou rozčarování. Zřejmě největší bude v Lysé nav Labem. Rozsáhlá modernizace trati je připraví o „jejich“ rychlíky. Ty budou podle pravidelního jízdního řádu jezdit po trase, jež dosud byla příznačná hlavně pro období mimořádností: mimo město; přes Poříčany.

Na změnu si po dobu dlouhodobé výluky budou muset zvyknout i další pasažéři využívající tuto linku R10 pro jízdy do hlavního města od Kolína a Nymburka: v metropoli se cestou k hlavnímu nádraží nebude stavět ve stanici Praha-Vysočany, ale na nádraží v Libni.

Více vlaků, lepší spojení

Díky většímu počtu spěšných vlaků bude na Prahu možno snáz cestovat z Kutné Hory a Kolína (linka R41), a zejména z Olbramovic a Benešova (R49). Na zlepšení se mohou těšit také třeba lidé jezdící na trasách Mladá Boleslav – Všetaty – Praha či Dobříš/Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha.

Populární noční víkendový rozjezd zavedený před rokem – přičemž si „flamendři“ rychle zvykli, že dvě a půl hodiny po půlnoci mohou z pražského hlavního nádraží v sobotu a v neděli pohodlně odjet domů téměř všemi směry, nově doplní ještě spojení na lince S6; přes Nučice do Berouna.

Pravidelné intervaly i lepší návaznost na rychlíky by zase měly potěšit cestující na trasách Olbramovice-Sedlčany, Kutná Hora – Zbraslavice – Zruč nad Sázavou či Čáslav – Žleby – Třemošnice. Změny se dočkají také vlaky na trase Rakovník – Kralovice; zde tvůrci jízdního řádu promysleli návaznost na autobusy do Plzně.

Velké změny kolem Prahy

Poměrně rozsáhlé změny se chystají kolem hlavního města. Ta nejviditelnější zřejmě přijde na trase Praha-Hostivař – Roztoky u Prahy (tedy tam, kde se přednedávnem loučily s pravidelným provozem legendární pantografy zvané žabotlamy). Dosavadní linka S41 bude přečíslována na S49 – a České dráhy zde vystřídá jiný dopravce: Arriva vlaky.

Linka S65 zase na trase Hostivice – Praha-Zličín nabídne nové páry vlaků v ranní špičce pracovních dnů a celotýdenně večer (již ze Středokluk a do Noutonic). Navíc se zastávka Jinonice posune blíže ke stanici metra i k nové komerčně-obytné oblasti Waltrovka.

Nepřehlédnutelná by měla být i novinka na benešovské trati – od Prahy po Říčany. V úseku, kde často vlaky bývají spíše přeplněny než zaplněny, se v pracovních dnech po většinu dne zkrátí intervaly na čtvrthodinu – a o víkendech se počítá s navýšením kapacity.

Významné změny na železnici ve středních Čechách od 9. prosince:



* Trať 011:

- Linka S7: nově bude tato linka vedena po trase Český Brod – Praha – Beroun.

- Linka R41: změna koncepce spěšných vlaků na kolínské trati: v pracovních dnech pojedou v ranní špičce po trase Kutná Hora – Kolín – Praha čtyři spěšné vlaky v 60minutových intervalech, v odpolední špičce obdobně pojedou opačným směrem.



* Trať 070:

- Linka S3: celotýdenně večer přibude nový pár osobních vlaků Praha – Mělník; i ve večerních hodinách tak bude zajištěn 60minutový interval.

- Linka R43: v pracovních dnech přibude v odpolední špičce nový spěšný vlak Praha – Mladá Boleslav (– Turnov).



* Trať 111:

- Linka S44: na trase Kralupy nad Vltavou – Velvary bude posílen provoz ve špičkách pracovních dnů a během dopoledne.



* Trať 162:

- Linka S53: na trase Rakovník – Čistá – Kralovice u Rakovníka bude jízdní řád upraven kvůli zlepšení návaznosti na autobusy jedoucí na Plzeň.



* Trať 171:

- Linka S7: nově bude tato linka ve špičkách pracovního dne vedena po trase Beroun – Praha – Český Brod.



* Trať 173:

- Linka S6: trasa Praha – Rudná u Prahy – Beroun je nově zařazena do „nočního víkendového rozjezdu“ (odjezdy příměstských vlaků do všech směrů v sobotu a v neděli ze stanice Praha hl. n. v čase kolem 2.30).



* Trať 210:

- Linka S8: zavedením nového vlaku Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha v ranní špičce pracovního dne se po celé ráno (v době od 4.30 do 9.30) interval v úseku z Vraného nad Vltavou do Prahy upravuje na 30 minut.



* Trať 221:

- Linka S9: nasazení 11 nových párů vlaků na benešovské trati v pracovních dnech na úseku Praha hl. n. – Říčany přinese 15minitový interval (čtyři vlaky za hodinu) v době mezi pátou a 21. hodinou; o víkendech dojde celoročně k navýšení kapacity.

- Linka R49: bude upravena koncepce spěšných vlaků: v ranní špičce pracovního dne pojedou z Benešova do Prahy a odpoledne opačným směrem v 60minutových intervalech; na trase (Tábor – Olbramovice –) Benešov – Praha pojednou ráno čtyři spěšné vlaky, v opačném směru jeden vlak, odpoledne to bude naopak.



* Tratě 223, 235 a 236:

- Linky S27 (Čáslav – Žleby – Třemošnice), S28 (Kutná Hora – Zbraslavice – Zruč nad Sázavou) a S98 (Olbramovice – Sedlčany): nový jízdní řád zlepší návaznost na rychlíky a rovnoměrněji rozloží intervaly.



* Trať 231:

- Linka S2: v pracovních dnech odpoledne se v úseku Lysá nad Labem – Nymburk zkrátí intervaly.

- Linka S9: v pracovních dnech pojede v časných ranních hodinách nový vlak z Lysé nad Labem do Prahy.

- Linka S22: Před půlnocí nově pojede spoj z Prahy do Milovic, který bude jako přímý vlak vyrážet z Benešova.

- Linka R10: rychlíky na kolínské trati nově v úseku Praha – Nymburk nově pojedou přes Poříčany a budou míjet Lysou nad Labem i stanici v pražských Vysočanech (důvodem je rozsáhlá modernizace tohoto traťového úseku).



Nové jízdní řády pro jednotlivé trati lze najít ZDE.



Zdroj: Ropid, IDSK, SŽDC