Podle něj architektonická soutěž řešila hned tři věci najednou. „Okolí stanice metra Vltavská je v současnosti místem, které k návštěvě příliš neláká, a to se změní. Nová budova filharmonie navíc do Prahy přivede i jiný typ turistů a díky ní naše město také získá moderní architekturu, která doplní dílo našich předků,” dodal primátor.

„Ateliér Bjarke Ingels Group je v současné době absolutní světovou špičkou, i tak mě ale překvapilo, s čím dokázal tento tým přijít. Jsem přesvědčen, že se budova okamžitě stane ikonou, symbolem Prahy. Je otevřená všem, a přesto má jasný řád. Autoři skvěle pochopili místo, kam budovu vsazují, zároveň ale přicházejí pro Prahu se zcela novým přístupem k veřejnému prostoru. Nutí nás nad ním více přemýšlet a přibližují nás k naší řece. Už se těším na BIG koncert,” řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

Dům hudby otevřený všem

Vítězný návrh počítá s vybudováním tři sálů, nacházet se zde bude i hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze. Vltavská filharmonie se zároveň stane sídlem dvou orchestrů – Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonie. Oba zde najdou odpovídající rezidenční prostory, ale i zázemí pro rozšíření svých vzdělávacích programů pro veřejnost. Zapojeny budou také hudební školy nejrůznějších úrovní, které budou moci prostory Vltavské filharmonie využívat pro svou výuku.

Návštěvníci filharmonie se mohou mimo jiné těšit na kavárnu či restauraci na střeše. Ta bude jakýmsi pokračováním veřejného prostoru náměstí – stupňovitá forma totiž zájemcům umožní vystoupat až na její vrchol a to bez nutnosti vstupu do budovy. Každý si tak bude moci vychutnat působivý panoramatický výhled na celou Prahu.

Atelier BIG se už několikrát chtěl prosadit i v Praze. Před mnoha lety připravil návrhy na proměnu areálu Waltrovky, která se nakonec uskutečnila podle jiných plánů. Nedávno se dánské studio účastnilo i soutěže Florenc 21.

Tým architekta Bjarke Ingelse a Briana Yanga má za sebou projekty po celém světě. Ikonickou se stala například jejich spalovna a elektrárna v Kodani, jejíž součástí je sjezdovka vedoucí ze střechy továrny.

V New Yorku architekti BIG navrhli opravu třípatrové dálnice v Brooklynu, kterou umístili pod zem a nad autostrádou vznikl park a promenáda.

První tóny za 10 let

Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na konci srpna loňského roku. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také pět renomovaných architektonických ateliérů. V listopadu pak mezinárodní porota oznámila vybrané finalisty – ti následně odevzdali 19 soutěžních návrhů, z nichž letos v květnu vzešel vítěz. Mezi pětici nejlepších patří kromě ateliéru BIG také Barozzi Veiga + Atelier M1, Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti a Snøhetta.



Po potvrzení výsledků architektonické soutěže zastupitelstvem hl. m. Prahy v červnu tohoto roku bude následovat jednání o smlouvě na dopracování návrhu, zpracování projektové dokumentace s vítězem a získání potřebných povolení k zahájení stavby.



Finální etapa by měla začít výběrem stavební firmy v průběhu roku 2026, se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027. Nový koncertní sál by měl být dokončen za deset let, tedy v roce 2032.