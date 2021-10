Vedení hnutí by prý mohlo stáhnout kandidaturu Jaroslavy Němcové z Dobřichovic, jež se prezentuje jako děkanka pražské mezinárodní manažerské školy (a z minulosti je známá i jako někdejší ministryně práce a sociálních věcí) a poslankyně Andrey Brzobohaté z obce Sluštice. První z nich figuruje na 10. příčce kandidátní listiny, druhá má číslo 14. Právě preferenční hlasy by tak mohly hrát významnou roli při jejich případném zvolení. A k jejich kroužkování vybízí tiskovina, kvůli níž krajské vedení hnutí vyzvalo celostátní ústředí ke stažení obou kandidátek.

Není to však kvůli jejich propagaci, uvedla krajská předsedkyně Adriena Gabrielová pro server Aktuálně.cz, který na středočeské usnesení upozornil. Problém je podle ní jinde: nepodepsané letáky představující jmenované kandidátky by bylo možno považovat za nelegální kampaň, protože nemají povinné označení.

Problém by hnutí ANO mohlo mít také kvůli financování této aktivity, na niž podle volně dohledatelných údajů poslala peníze developerská společnost zajišťující výstavbu v obci Koleč. Na dodržování pravidel dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran – a za pochybení uděluje pokuty. Právě kvůli tomu je individuální kampaň problém; nikoli její obsah. Němcová se však brání: ona ani kolegyně nic nezadávaly – a o tom, že firma něco chystá na jejich podporu, ani nevěděly. Sama se prý o letácích dozvěděla až od krajského předsednictva.

Všechno už se vysvětlilo

Předvolební letákZdroj: archiv DeníkuZdá se nicméně, že rozruch rychle utichl – přičemž ke změnám nedojde. Deníku to ve středu řekl lídr středočeské kandidátky ANO Karel Havlíček, když na Masarykově nádraží v centru Prahy ráno debatoval s cestujícími vystupujícími z příměstských vlaků ze středních Čech a podepisoval se jim do knihy Andreje Babiše Sdílejte, než to zakážou! „Nic se nemění, nikdo se vylučovat nebude, vše jsme si vysvětlili,“ shrnul pro Deník aktuální stav věcí. Chyba se podle něj stala v tom, že se osobní angažovanost měla koordinovat na centrální úrovni, aby se sjednotila vizuální podoba. „Nemyslely to špatně,“ zdůraznil Havlíček.

Z řad straníků nicméně Deník dostal upozornění, že tohle stanovisko ještě nemusí být úplně definitivní. On sám totiž není členem republikového výboru hnutí – a ani být nemůže. Je sice jedničkou kandidátní listiny, ale za ANO kandiduje jako nestraník.