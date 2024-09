close info Zdroj: se svolením Martina Vodičky/centrála ANO zoom_in Tomáš Helebrant.

Netají se tím, že vyjednávání o vzniku koalice by chtěl rozjet nikoli v nejbližších dnech, ale už v příštích hodinách. Připouští však, že současná koalice vládnoucí Středočeskému kraji může (tedy už bez Pirátů) postupovat stejně jako před čtyřmi lety: proti ANO se spojit s cílem dostat ho ze hry. „To se může stát,“ řekl Deníku. Stejným výhledem na možný vývoj se ostatně na povolební tiskové konferenci netajil ani předseda ANO Andrej Babiš.

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Jsem rád, že voliči přišli – a děkuji těm, kteří dali hlas nám.

Co podle vás stojí za vaším úspěchem?

Že nám lidé dávali hlasy, souvisí podle mě s tím, že my mezi ně chodíme, a to nejen v době před volbami. A že si pamatují, jak se jim vedlo, když jsme byli u vlády – a srovnají si to s tím, jak se jim vede teď. Nejsou to přitom moje subjektivní pocity. Vycházím z průzkumů, ať už na celostátní, nebo na krajské úrovni. Jako Středočeský kraj jsme bohužel mezi čtyřmi nejhoršími kraji v republice a v řadě oblastí jsme mezi posledními, v některých dokonce úplně poslední. To jsou věci, které lidé určitě hodnotili, když šli volit.

Pokud k tomu dostanete příležitost, co budete dělat pro to, aby se věci změnily

?Pokud dostaneme příležitost, samozřejmě chceme naplnit náš program. V těch oblastech, které lidi nejvíc trápí – ať už je to doprava, sociální sféra, zdravotnictví nebo školství.

Koaliční vyjednávání patrně budou komplikovaná a neobejdou se bez kompromisů. Z čeho v rámci svého programu rozhodně nemíníte ustoupit?

Jsou některá zásadní témata, která souvisejí se vším, jako například slevy na jízdném. Pokud lidé mají dostupnou dopravu – a to dostupnou finančně i časově – mohou se dopravit do zaměstnání, do školy, k lékaři, za kulturou… Takže to zásadní je určitě jízdné a revize rušených vlakových spojů. Od toho bych opravdu nerad ustupoval.

Už víte, koho budete oslovovat jako prvního ke koaličním jednáním?

Ne, takové rozhodnutí ještě nepadlo.

Dá se odhadnout, kdy jednání začnou? Už v neděli, nebo až v pondělí?

S těmi, co se dostanou do krajského zastupitelstva, bych se chtěl sejít nebo si minimálně zavolat co nejdříve. Chtěl bych na to využít ještě tento víkend.

Jestliže se ohlédneme za kampaní, dá se zhodnotit, jak ji ve středních Čechách vnímáte?

V první řadě – my mezi lidi nejezdíme jen poslední měsíc kampaně. Kdo nás sleduje, ví, že mezi lidi jezdíme stabilně, s lidmi jsme stále. Oni na to pozitivně reagují, a proto nám dali důvěru.

Já měl na mysli ohlas na vedení kampaně ve středních Čechách vašimi protivníky. Někteří se předem hlasitě vymezovali proti možné koalici s ANO…

Rozumím, na co narážíte. Tady jen vidíte tu programovou vyprázdněnost. Program by měl být „pro kraj“, pro jeho občany – a ne „proti někomu“. Kdyby některé strany, které se takto vymezovaly, neměly ANO, tak nemají vůbec nic.

Pokud se mohu zeptat osobně: Jak se vám v noci na sobotu spalo?

Spalo se mi dobře, protože jsem se těšil. Ráno jsem mohl jet se synem na závody. Celé léto nemohl sportovat, protože utrpěl úraz. Ještě teď to není úplně v pořádku, ale po dlouhé době jsme jeli na první cyklistické závody – a dopadlo to tady v Praze dobře. Takže: spalo se mi fajn – a i ten dnešek dobře na těch závodech začal.